Ces nouvelles huiles bio commercialisées chez l’enseigne Lidl font un gros carton, elles font des miracles sur la peau. La rédaction de CafeBagdad vous décrypte tout dans les prochaines lignes de ce nouvel article.

publicité

« Quoi de mieux pour s’hydrater que nos huiles bio ? »

La marque allemande Lidl, déjà connue pour ses produits de qualité à prix imbattables, vient de frapper fort avec le lancement de deux nouvelles huiles bio qui font déjà un tabac auprès des beautystas.

Ces produits formulés à base d’ingrédients d’origine naturelle promettent une hydratation en profondeur, le tout pour un prix défiant toute concurrence.

C’est d’ailleurs sur le compte Instagram de la marque aux couleurs rouge, jaune et bleu que la rédaction a déniché ce bon plan. Le hard-discount allemand de préciser en légende de la publication : « Quoi de mieux pour s’hydrater que nos huiles bio ? ». L’hydratation du visage est rappelons-le, une routine indispensable pour garder un teint lumineux.

publicité

Les huiles bio Lidl pour une peau lumineuse à moins de 5€ seulement

Lidl propose ces huiles bio à un prix incroyablement bas : 3,49 euros seulement le flacon !

Comme dévoilé dans la petite vidéo postée par l’enseigne, il s’agit à la fois de l’huile d’argan ainsi que celle de jojoba. Certifiées bio, elles ont été non seulement conçues pour assurer une hydratation de la peau mais peuvent aussi s’utiliser aussi bien dans les cheveux comme sur tout le corps.

Une chose est sûre, il n’y en aura pas pour tout le monde ! Elle ne manquera pas de répondre aux attentes de toutes celles qui recherchent des produits de soin naturels pour prendre soin de leur peau.

L’huile d’argan, réputée pour ses propriétés nourrissantes et régénérantes, est parfaite pour les peaux sèches et ternes. Elle promet une peau souple et radieuse. L’huile de jojoba, quant à elle, est riche en acides gras essentiels et en vitamine E, ce qui en fait un choix de taille pour les peaux sensibles.

-30% sur le 2ème produit…

Les consommateurs qui ont déjà eu la chance de tester les deux huiles sont unanimes : elles sont tout simplement miraculeuses !

Lidl offre une réduction de 30% sur le second produit. Un investissement que vous ne risquez pas de regretter. Mais n’attendez pas trop longtemps pour vous en procurer.

Dépêchez-vous, il n’y en aura pas pour tout le monde !

Ces huiles bio sont disponibles en rayons depuis le 10 avril dernier et risquent de partir très vite. Nul doute que ces huiles Cien trouveront leur place dans votre routine beauté. Par ailleurs, elles sont adaptées à un usage quotidien.