Pour la grande majorité des usagers, les amendes pour infractions routières expédiées par mail est une « arnaque » ! On vous aide à y voir plus clair dans les prochaines lignes de cet article. La rédaction de CafeBagdad vous en dit plus.

« Je n’y réponds pas », « C’est une arnaque » : les Français méfiants face aux contraventions par mail, à juste titre ?

« Je n’y réponds pas parce qu’on doit les recevoir par courrier et il n’y a jamais d’amendes par mail, confie d’emblée un passant au micro de tf1info. C’est toujours par courrier », tranche-t-il.

« Pour l’instant, tous ceux que j’ai reçus, c’étaient des trucs qui étaient bidons. Donc je n’aurais pas tendance à cliquer« , abonde un autre. « C’est une arnaque », assure un troisième.

Une dématérialisation en vue…

Comme expliqué sur tf1info, L’Agence Nationale de Traitement Automatisé des Infractions (ANTAI) dématérialise progressivement l’envoi des amendes en vue de réduire les coûts d’envoi par la Poste.

En outre, l’agence entend faire gagner du temps aux utilisateurs les plus connectés afin de leur permettre de « payer plus rapidement ».

L’administration peut vous contacter via « l’e-mail fourni lors d’un contrôle routier » ou lors du renouvellement « de votre carte grise en ligne ».

« D’un côté, précise François Tarrain, rédacteur en chef adjoint de la revue Auto Plus, l’ANTAI fait partie des agences gouvernementales qui mettent en garde sur la recrudescence de ces mails frauduleux. Et de l’autre côté, elle envoie des avis de contravention sans prévenir que ceux-là, c’est pas des faux, c’est des vrais ».

Bonnes pratiques pour ne pas tomber dans le piège

Pour ne pas tomber dans le panneau, ayez toujours le réflexe de vérifier l’adresse de l’expéditeur. Voici la bonne adresse à retenir : [email protected].

En outre, le lien de paiement vous mènera directement au site de l’agence. Vous avez la possibilité de consulter directement le site de l’agence en utilisant le numéro de votre contravention pour accéder à votre dossier.

« Vous pouvez vérifier l’authenticité du document de l’Antai », conseille Jean Pezin, Adjoint au maire chargé de la politique de la ville et de la sécurité publique de Saleilles.

« Si vous avez un doute : le mieux, c’est d’attendre directement de le recevoir en papier »

« Si vous avez un doute en tout état de cause et que vous recevez ce mail, le mieux, c’est d’attendre directement de le recevoir en papier« , recommande Jean-Baptiste Iosca, avocat en droit routier chez 40 millions d’automobilistes.

Il est certain que vous recevez « un courrier papier si vous n’ouvrez pas l’e-mail« . Vous aurez ensuite 45 jours pour régler votre amende avant une majoration.