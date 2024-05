Si vous êtes étudiant, devrez-vous vous aussi vous acquitter de la taxe d’habitation ou en êtes-vous exonéré ? On vous aide à y voir plus clair.

publicité

Les étudiants sont-ils aussi concernés par le paiement de la taxe d’habitation ?

La taxe d’habitation est un impôt local prélevé en France aux personnes qui occupent un logement. Mais bonne nouvelle : cette taxe a été supprimée pour tous depuis le 1er janvier 2023, du moins celle portant sur les résidences principales.

Qu’en est-il alors d’un étudiant qui loue un logement pour ses études ? Peut-il jouir de cette exonération ? Il est évident que ce dernier n’a pas à payer de taxe d’habitation si son logement étudiant est déclaré comme sa résidence principale.

Mais faudrait-il encore qu’il ne soit pas rattaché au foyer fiscal de ses parents. Autrement dit, il doit souscrire à une déclaration d’impôt distincte.

publicité

Attention , l’étudiant n’est pas forcément exonéré de taxe d’habitation pour son logement étudiant !

Si par contre, son logement familial reste son habitation principale, et que son appartement étudiant ne lui sert que de passage. Celui-ci passe alors en résidence secondaire ! Dans ce cas, l’étudiant est automatiquement soumis à la taxe d’habitation.

Pensez à indiquer la bonne adresse dans l’espace personnel impot.gouv ou sur la déclaration de revenus.

Il est fort probable que vous recevrez un avis de taxe d’habitation si vous oubliez de modifier votre lieu de résidence (en laissant à la place celui de vos parents) car l’administration fiscale considérera d’emblée votre logement étudiant comme résidence secondaire.

Quid d’un logement en colocation ?

Concernant les étudiants avec un logement en colocation, une réponse ministérielle est venue souligner que, dès 2023, « les étudiants occupant un logement en colocation, à titre de logement principal, sont exonérés de taxe d’habitation » et ce, qu’ils soient ou non rattachés au foyer fiscal de leur parent.

Que faire si on a oublié de changer son adresse ?

Si jamais, il vous arrive d’omettre de préciser votre changement d’adresse, envoyez directement un courrier (en ligne ou papier) auprès du fisc pour lui signaler l’erreur et « demander le dégrèvement de l’impôt local ».

Assurez-vous de joindre à la demande, les justificatifs (copie du bail, attestation de sortie de l’ancien logement, etc.) prouvant que l’étudiant n’habite plus chez ses parents, mais bien dans le logement en question. (par exemple la copie du bail, une attestation de sortie de l’ancien logement, etc.).

Les étudiants sans revenus ou à revenus très faibles peuvent être éligibles à l’exonération totale de la taxe d’habitation étudiant.

Un étudiant qui occupe un logement étudiant seul, comme son habitation principale, et qui gagne déjà des revenus, est soumis à la taxe. Le montant de l’impôt local dépendra des revenus de l’occupant.