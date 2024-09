Découvrez comment les arrêts maladie impactent votre âge légal de départ et vos droits à la retraite. On vous aide à y voir plus clair.

Les arrêts maladie peuvent-ils retarder votre départ à la retraite ?

Lorsque vous êtes en arrêt maladie, vous ne versez pas de cotisations retraite liées à votre salaire. Consciente de cette réalité, une lectrice du magazine Notre Temps s’inquiète d’ailleurs de l’impact possible de sa situation sur sa retraite.

« J’ai eu un premier arrêt de 3 ans pour maladie, puis un autre de 8 mois et un dernier de 15 mois, toujours pour maladie. Cela repousse-t-il mon âge de départ à la retraite à taux plein? », demande Nathalie.

Il faut savoir que les salariés du privé bénéficieront d’un trimestre validé pour chaque période de 60 jours durant laquelle ils ont touché des indemnités journalières pour maladie (dans la limite de quatre trimestres par année civile).

Ils sont comptés en « trimestres assimilés maladie ». Grâce à cela, « votre âge de départ à la retraite à taux plein ne devrait pas être repoussé suite à ces arrêts », confirme d’ailleurs les experts de l‘Assurance retraite.

Attention toutefois en cas de retraite anticipée !

À moins que vous n’ayez prévu d’opter pour un départ anticipé pour carrière longue, vos arrêts maladie – aussi longs soient-ils – n’auront donc aucune influence sur votre âge de départ à la retraite.

« Un éventuel droit à départ anticipé pour carrière longue peut être impacté étant donné que les trimestres requis pour y avoir droit doivent être « cotisé », rappelle l’Assurance retraite. Les trimestres assimilés peuvent contribuer à remplir cette condition, mais dans une certaine limite.

Trimestres cotisés versus trimestres assimilés

Les trimestres cotisés, souligne le magazine Notre Temps, correspondent uniquement à des cotisations issues d’une activité professionnelle.

Ces trimestres sont reportés sur votre compte carrière sur la base des cotisations d’assurance vieillesse versées et prélevées sur votre salaire brut d’activité.

Les trimestres assimilés sont ceux « ajoutés » à votre total de trimestres cotisés, même si vous n’avez pas réellement travaillé pendant ces périodes.

L’objectif est de compenser une insuffisance de droits qui pourraient pénaliser votre retraite, comme une longue maladie, un chômage de longue durée ou encore des périodes d’éducation d’enfants.

Qu’en est-il concrètement du montant de ma pension ?

Aurai-je donc droit à la même pension de retraite ? Malheureusement non. Si les trimestres comprenant ces arrêts maladie seront bien validés, les indemnités journalières de l’assurance maladie ne seront pas incluses dans le calcul du montant de votre retraite.

Les 25 meilleures années de carrière étant susceptibles de changer, le salaire annuel retenu sera inférieur.