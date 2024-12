Découvrez les 4 marques de voitures qui ont les coûts d’entretien les plus élevés en 2024 d’après le Baromètre d’IdGarages.com. On vous aide à y voir plus clair.

+7 % de hausse pour l’entretien automobile

Si vous envisagez de vous offrir un nouveau véhicule, assurez-vous de bien faire votre choix. Saviez-vous que les coûts d’entretien automobile varient selon le modèle que vous possédez ?

Ne vous jetez donc pas sur la première marque existante. En France, il faut savoir que les coûts d’entretien ont augmenté de 7,64% cette année.

Les 4 marques de voitures les moins fiables et les plus chères à entretenir

Cela n’empêche toutefois pas certains modèles d’être moins chers à entretenir que d’autres (révision générale). Cela vaut aussi pour le contraire. Certains véhicules sont en effet plus chers à entretenir. Ils font bondir la facture lors de la révision générale.

D’après le comparateur de devis en ligne, IdGarages (chiffres basés sur les données de plus de 2 millions de devis et 50 modèles les plus courants du parc roulant français), les modèles dits de «gamme supérieure» sont les plus coûteux à l’entretien, à savoir « les Peugeot 206 et 208 II ainsi que la Renault Mégane IV ».

Ces modèles plus récents nécessitent en effet des huiles de meilleure qualité à cause de leurs moteurs plus modernes. Ce qui fait très vite monter la note lors de votre passage chez le garagiste.

Dans le TOP 4, on retrouve Le LEON IV SEAT. Le prix oscille entre 398 euros et 452 euros en moyenne pour votre révision générale.

Ces véhicules pour qui le changement de kit est onéreux.

Le changement de kit de distribution (courroie de distribution, galets tendeurs…) peut être onéreuse en fonction du modèle de voiture que vous avez en votre possession.

C’est spécialement le cas pour les Volkswagen Passat VIII, Golf VII, et l’Audi A4 IV. Pour ces voitures, changer de kit s’élève « entre 826 et 847 euros ».

Pour les modèles plus anciens, à l’instar de la Volkswagen Polo III, les Fiat 500 et Panda III, le tarif varie entre « 424 et 467 euros ».

Réparation automobile : 3 voitures les moins chères à entretenir

Dans le Baromètre 2024 des prix de la réparation automobile IdGarages.com, voici le TOP 3 des véhicules moins chers à entretenir en France : Fiat Panda II, Volkswagen Polo V et la Citroën C3.

Le prix de la révision de ces voitures varie « entre 241 euros et 267 euros ». Ce tarif abordable s’explique surtout par la simplicité mécanique et technologique, mais aussi par la disponibilité des pièces détachées et leur faible coût.