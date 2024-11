Vous serez surpris de découvrir les dangers de laisser votre bouteille d’eau ouverte à température ambiante. On vous explique tout.

publicité

L’erreur que tout le monde commet avec sa bouteille d’eau déjà ouverte (à éviter à tout prix)

Saviez-vous que lorsqu’une bouteille d’eau est placée à l’air libre, vous l’exposez d’emblée aux bactéries et autres contaminants, par contact avec la bouche ?

Autrement dit, si vous laissez votre bouteille d’eau déjà ouverte à température ambiante, surtout en été, vous favoriserez le développement des microbes.

Ce sont effectivement les petites particules — présentes dans l’air que nous respirons— qui vont venir s’y déposer et créer un environnement idéal à la croissance bactérienne.

publicité

De la poussière peut également se glisser dans la bouteille. Les spécialistes en hygiène expliquent d’ailleurs que la stabilité de l’eau se dégrade rapidement à température ambiante. De même, ajoutent-ils, la chaleur accélère ce processus.

Quelle alternative ?

Alors, comment peut-on bien conserver sa bouteille d’eau ouverte ? En choisissant tout simplement de la mettre au réfrigérateur. Ainsi, vous limiterez les risques de prolifération bactérienne (grâce aux températures basses).

Un autre atout du réfrigérateur, c’est qu’il permet de ne pas altérer le goût de l’eau ainsi que sa fraîcheur.

Toutefois, n’oubliez pas de bien refermer le contenant après chaque usage pour ne pas que les odeurs du frigo ne fassent perdre sa saveur à votre boisson.

Tout comme le vin, le profil gustatif de l’eau change avec la température. Conservé à température ambiante, son goût deviendra plus doux et plus rond alors qu’au frigo, votre eau sera plus vivifiante.

En effet, lorsque l’eau est froide, les molécules sont moins agitées et les substances sont moins volatiles. Cela donne à l’eau un goût plus vif et plus frais.

« L’eau conditionnée contient des microplastiques »

La température de conservation n’affecte en rien le calcium ou le magnésium. Voilà pourquoi il est recommandé de toujours mettre sa bouteille à l’abri du soleil. Les rayons UV pourront favoriser l’apparition de substances indésirables.

« Qu’elle soit stockée temporairement en plein soleil ou à température ambiante dans l’obscurité, l’eau conditionnée contient des microplastiques », précise l’Organisation mondiale pour la santé (OMS) dans un rapport paru en août 2019.

Une bouteille d’eau exposée à la chaleur est-elle réellement dangereuse pour la santé ?

Pour ce qui est du risque de boire une bouteille d’eau exposée à la chaleur, il n’y a « aucun risque sanitaire », selon Béatrice Adam, déléguée générale de la Maison des eaux minérales naturelles, représentant les industriels minéraliers.

D’ailleurs, relaie 60 Millions de consommateurs, l’ARS d’Île-de-France (établissement en charge du contrôle de la qualité de l’eau conditionnée, à la source jusqu’au conditionnement, NDLR) affirme n’avoir jamais reçu « aucune information relative à un problème sanitaire consécutif à l’exposition à la chaleur et/ou à la lumière d’eau embouteillée ».

Le « stockage en plein air est acceptable s’il est sous couvert, sous film plastique et pour une durée de moins de 24 h », recommande le guide des bonnes pratiques d’hygiène publié par La Fédération européenne des eaux embouteillées (EFBW), qui représente près de 600 producteurs.