Ces découvertes surprenantes à faire sur les œufs concernant son effet sur le cholestérol et sur le cerveau. Décryptage.

Pensez-vous vraiment bien connaître l’œuf ?

Contrairement aux idées reçues, les œufs réputés d’être riches en cholestérol permettraient de se prémunir du cholestérol.

Ce n’est pas tout, ils seraient également bénéfiques pour le cerveau et les fonctions cognitives, selon cette étude parue dans le magazine ScienceAlert.

D’après les chercheurs de l’Université de Californie à San Diego (USA) qui se sont penchés sur les données de 890 hommes et femmes issues d’une étude antérieure sur le vieillissement en bonne santé, destinée à observer les fonctions cognitives des participants pendant quatre ans, consommer « deux à quatre œufs par semaine » favoriserait « une baisse du taux de cholestérol dans le sang.»

L’effet insoupçonné des œufs sur le cholestérol et les fonctions cérébrales

« Sur les 531 femmes étudiées, celles qui déclaraient manger plus d’œufs présentaient un déclin moins important de la mémoire à court et à long terme, peut-on y lire. Aucune association de ce type n’a été constatée chez les hommes qui mangeaient plus d’œufs », est-il toutefois observé.



« Une cohorte d’une autre décennie », relaie le site allodocteurs.fr, « les hommes qui mangeaient plus d’œufs obtenaient de meilleurs résultats aux tests cognitifs, alors qu’aucune association n’a été trouvée pour les femmes ».

« Malgré des niveaux élevés de cholestérol alimentaire, les œufs n’ont pas d’effet néfaste et peuvent même jouer un rôle dans le maintien des fonctions cognitives au fil du temps », assurent Donna Kritz-Silverstein et Ricki Bettencourt, les deux scientifiques à l’origine de ces travaux.

« Une protection contre le déclin cognitif »

Que faut-il donc retenir de tout cela ? Que « les œufs sont des aliments pauvres en graisses, riches en protéines et en nutriments qui pourraient réduire le taux de cholestérol dans l’organisme, un effet qui semble contribuer à la protection contre le déclin cognitif », est-il souligné dans les colonnes du magazine ScienceAlert.

L’œuf, un aliment pas comme les autres

Ce sont les graisses saturées, le sucre et le sodium qui bouchent les artères et favorisent l’accumulation de plaque dans ces vaisseaux, et non le cholestérol alimentaire.

La plupart des aliments riches en cholestérol contiennent généralement des graisses saturées, mais les œufs et les crustacés font exceptions, dépendamment de la façon dont ils sont préparés.

Les auteurs de l’étude précisent que les œufs renferment une forte teneur en protéines, en acides aminés et en cholestérol… Des facteurs qui préserveraient la structure ainsi que la fonction des neurones dans le cerveau.

On y trouve aussi des caroténoïdes, améliorant des performances cognitives.