Méfiez-vous de l’arnaque téléphonique baptisée Wangiri ! Découvrez comment faire pour se prémunir de cette redoutable escroquerie. On vous explique tout à travers les prochaines lignes de ce nouvel article.

publicité

Cette arnaque téléphonique est aujourd’hui de plus en plus répandue. On l’appelle Wangiri.

Le mode opératoire reste le même depuis des années parce que oui, il ne s’agit pas d’une nouvelle escroquerie. Comment ça marche ?

« Un numéro inconnu a tenté de vous contacter ? Ne rappelez pas, vous risquez d’être dirigé vers un numéro surtaxé. Idem, si vous recevez un SMS vous demandant d’appeler un numéro étranger d’urgence. Ce sont des fraudes téléphoniques qui peuvent vous coûter très cher« , peut-on lire dans l’édition du soir du quotidien régional Ouest France. Le terme Wangiri signifie en effet « sonnerie » en japonais.

publicité

Si donc, vous recevez un appel qui se coupe après la deuxième sonnerie et qu’il s’agisse d’un numéro de téléphone inconnu… La meilleure attitude à avoir est d’ignorer cet appel.

L’arnaque consiste « à laisser sonner votre téléphone sans vous laisser le temps de répondre ». Aussi, ne tombez pas dans le panneau.

En rappelant, vous ne faites que prendre le risque de « perdre de l’argent ».

La note peut être salée

Souvent, explique la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, les victimes tombent « sur un répondeur » qui les invitent ensuite « à rappeler un autre numéro qui, lui, est surtaxé ».

« Le but est alors de vous conserver en ligne le plus longtemps possible en prétextant, par exemple, que vous avez gagné quelque chose. Et les coûts peuvent grimper très vite », poursuit la DGCCRF.

Les plus naïves risquent gros. Ils peuvent (sans s’en rendre compte) passer « jusqu’à une demi-heure en ligne ». Résultat : ces personnes se retrouvent après, « avec des factures salées« .

Le «wangiri», cette escroquerie téléphonique qui peut vous faire tomber dans la paranoïa

Les escrocs peuvent même aujourd’hui automatiser cette technique. Cette arnaque ne se limite pas au pays. Elle peut la déployer à grande échelle pour augmenter leurs chances de faire plus de victimes.

Attention toutefois, toutes les personnes qui vous raccrochant immédiatement au téléphone ne sont pas forcément des arnaqueurs.

Vous pouvez tout aussi bien avoir affaire à des campagnes de télémarketing. Oui, on peut très vite tomber dans la paranoïa.

Le site de la police nationale invite « à ne jamais rappeler un numéro inconnu ou qui ne vous a pas laissé de message sur votre répondeur, et ce, même s’il paraît normal ».

Et si jamais vous recevez une invitation à rappeler un numéro, recommande le quotidien régional, la prudence est de mise.