Le témoignage bouleversant d’une voisine après la transformation de l’appartement du dessus en Airbnb

Bruits incessants, déchets de plus en plus encombrants… La voisine a vu son quotidien bouleversé lorsque l’appartement du dessus a été transformé en Airbnb. Une situation qui tend à se généraliser en France depuis 2021 déjà, particulièrement dans certaines villes touristiques.

« Ça a tout changé dans la vie de l’immeuble »

Cette retraitée niçoise (Alpes-Maritimes) ne retrouvera plus jamais le calme qui régnait dans son immeuble avant que le propriétaire de l’appartement du dessus ne décide de le transformer en trois studios loués sur Airbnb. Un changement qu’elle regrette profondément.

« Ça a tout changé dans la vie de l’immeuble« , confiait-elle dans les colonnes d’Actu Nice. Depuis le premier jour, « il n’y a jamais eu autant de bruit« , a-t-elle poursuivi.

« Quand j’ai acheté, il n’y avait qu’un appartement au-dessus de ma tête. Maintenant, il y en a trois, donc trois fois plus de nuisances« , se désole cette habitante.

Des bruits de toutes sortes…

Toujours selon la voisine, première victime de la situation, les nuisances vont du simple bruit des valises traînées sur les marches aux grincements des meubles déplacés à toute heure, sans oublier les déchets laissés par les locataires.

« Nous sommes passés d’un endroit calme avec six appartements à un hôtel où ça va et ça vient et où l’on fait la fête en permanence« , a-t-elle déploré.

Les nuisances ont commencé avec les travaux

Des bruits insupportables qui ont commencé avec les travaux d’aménagement de l’appartement. « Un matin, mon fils m’appelle, alarmé. Il me dit qu’ils vont installer trois douches« , a-t-elle rappelé.

Et d’ajouter : « Je m’étonne, vu qu’il n’y a qu’un appartement, mais le syndic me dit qu’ils sont dans leur bon droit. »

Et de préciser : « Une seule porte relie les trois studios au couloir, donc ils peuvent l’aménager comme bon leur semble, et même diviser en trois. »

Une action en justice…

Durant les travaux, la retraitée a également subi un dégât des eaux dans son appartement. Mais impossible de dialoguer avec les propriétaires.

« Soit ils ne comprennent pas, soit ils font l’autruche. En tout cas, moi, je n’arrive pas à faire signer les constats. J’ai besoin de leurs signatures pour faire les travaux« , regrette-t-elle, craignant une hausse de sa facture d’eau.

Avec l’aide du syndic, qui a obtenu un rendez-vous, les principaux concernés ne se sont pas présentés. Mais la retraitée, associée à d’autres victimes, ne compte pas rester les bras croisés.

« Nous voulons les attaquer pour nuisances, dans l’objectif de les punir pour avoir transformé notre bel immeuble tranquille.«