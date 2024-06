Profitez de cette offre fracassante de Lidl en magasin. L’enseigne allemande propose ce four à pizza idéal pour la pause estivale à prix cassé ! Du jamais vu sur le marché ! Une bonne affaire à prendre ! CafeBagdad vous donne son descriptif.

Le four à pizza de Lidl vendu à seulement 79 euros, un prix défiant toute concurrence

Ce bon plan proposé par le leader du hard discount surprend une fois de plus les consommateurs. Cet été, Lidl vous donne l’occasion de pouvoir cuire vos pizzas dans un four innovant vendu à prix vraiment mini.

Si la concurrence vend habituellement le même modèle entre 200 et 400 €, Lidl frappe fort en affichant son four à pizza à seulement 79 euros en magasins contre 89 euros sur son site Internet. Cette fois, vous n’avez plus de raison de ne pas vous en offrir un !

Ce four à pizza est disponible en rayon depuis le 30 mai 2024. Si vous ne tardez pas, vous aurez certainement encore une chance de repartir avec un de ses appareils.

Caractéristiques du four à pizza GRILLMEISTER Lidl

Pour vous convaincre d’acheter ce four à pizza GRILLMEISTER 4000W, découvrons ensemble ses caractéristiques.

Ce support de cuisson ne sert pas seulement à concocter des pizzas mais aussi à faire cuire des tartes flambées croustillantes et des baguettes.

Sa surface de cuisson est munie d’une pierre à pizza en cordiérite, amovible, d’environ 30,5 x 30,5 cm x 1 cm (l x h x p).

Ce four à pizza prévu pour un usage en extérieur fonctionne au gaz, vendue séparément avec des bouteilles de 5 ou 11 kilos selon votre convenance.

Il est livré avec un tuyau de raccordement à la bouteille de gaz (d’1 m) et détendeur inclus. Lidl a visiblement pensé à tout pour minimiser au maximum vos dépenses.

Cet appareil de cuisson révolutionnaire peut atteindre jusqu’à 400 °C en 15 minutes, température parfaite pour cuire sa pizza.

Le four à pizza GRILLMEISTER est doté de quatre pieds pliables, facilitant le rangement de cet équipement. Dimensions : environ 49 x 27,5 x 73 cm (l x h x p). Il ne pèse que 9,3 kg.

Il est doté d’une fenêtre de contrôle sur la porte ainsi que d’un thermomètre intégré.

Vous avez 30 jours pour changer d’avis…

Comme précisé sur le site de l’enseigne allemande, le produit pourra être retourné sans frais sous 30 jours, si l’appareil ne vous convient pas.

D’autres bons plans du genre chez la marque allemande

Toujours pour cet été, Lidl met aussi en vente un four à pizza pour barbecue (39,99 euros au lieu de 59,99 euros), livré avec différents accessoires.

En outre, vous pouvez aussi retrouver une pelle à pizza et un coupe-pizza (6,99 euros au lieu de 9,99 euros).