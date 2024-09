« L’achat de colis non réclamés », la nouvelle arnaque en vogue : comment ne pas se faire avoir ?

Méfiez-vous des arnaques aux colis NPAI ! Cette escroquerie peut vous coûter jusqu’à plus de 7000 euros ! 60 Millions de consommateurs tire la sonnette d’alarme !

publicité

Colis NPAI, colis non réclamés, colis perdus : que faut-il comprendre ?

Un colis NPAI, c’est un colis qui ne peut pas être livré, car l’adresse indiquée est erronée ou incomplète. Cela peut être dû à une erreur de saisie, à un déménagement non signalé ou tout simplement à une adresse inexistante.

Lorsqu’on évoque par contre le terme « colis non réclamés« , dans ce cas, le colis est bien parvenu jusqu’au point relais indiqué, mais le destinataire ne s’est pas présenté pour le retirer dans le délai qui a été imparti.

Après être stocké au point relais durant un certain temps, celui-ci sera finalement retourné à l’expéditeur.

publicité

On parle aussi parfois de colis perdus pour désigner ceux qui ont disparu de la chaîne logistique du transporteur et n’ont pas pu être retrouvés.

« Un business » très florissant

Depuis l’entrée en vigueur de la loi anti-gaspillage, les colis perdus sont devenus un véritable business. « Ils sont vendus au kilo et on ne sait pas ce qu’il y a dedans ».

C’est cet effet de surprise… L’idée (surtout) de pouvoir tomber sur des bonnes affaires qui en fait sa force.

Comme expliqué dans les colonnes de 60 Millions de consommateurs, c’est « l’espoir d’obtenir pour bien moins cher un objet de valeur (Smartphone, produit de marque…) ».

Sauf que la réalité est beaucoup moins reluisante… Il faut savoir que « 8 entreprises de revente de colis perdus sur 10 sont de pures arnaques », alerte-t-on sur Radio France.

Jusqu’à 7000 euros de préjudice

Et pour cause, les plus scrupuleux en profitent pour emballer « des choses parfaitement inutiles ».

« Il ne s’agit absolument pas de colis perdus, mais de babioles et de vieux livres en vrac que le site met dans des enveloppes à fermeture collante pour faire croire qu’il s’agit d’une commande retournée par un acheteur, alors qu’il n’en est rien », regrette Virginie qui s’est fait avoir en commandant des colis NPAI sur le site de vente lostcolis.com, qui prétend être le « leader français du colis perdu ».

Pour Valentin, le préjudice s’élevait à plus de 7000 euros. C’est sur le site colisperdus.com que ce dernier avait passés commande en mars dernier. Mais malheureusement pour lui, « il n’a jamais rien reçu« . Valentin a décidé de porter plainte.

« Quand vous décidez d’acheter sur un site, ne vous fiez pas à sa position dans les résultats de recherche(…) Si le site est mentionné comme « sponsorisé », redoublez de vigilance. Il a acheté des mots clés pour figurer dans les tout premiers résultats ».

Néanmoins, ce genre de « sites qui procèdent de la sorte ne sont pas tous frauduleux ». Prudence face aux « offres trop alléchantes promues sur Facebook ».

« Scrutez les noms de domaine, les fautes d’orthographe ou les incohérences dans le discours marketing« , alerte le magazine. « La surabondance de commentaires dithyrambiques, souvent des faux », ajoute la revue.

Soyez attentif aux « mentions légales et aux conditions générales de vente. Ses CGV ne sont pas détaillées et n’affichent pas de numéro de téléphone de contact en France ? Méfiance ».

Si le « site ne communique qu’une adresse à l’étranger ? C’est mauvais signe », prévient 60 Millions de consommateurs.