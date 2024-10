Cette nouvelle étude a révélé comment les compagnies d’assurance pourront réduire d’emblée la pratique du Smartphone au volant !

Pourquoi est-il aujourd’hui difficile de se passer du Smartphone ?

« Internet, textos, réseaux sociaux » : le Smartphone est devenu un véritable indispensable. Et pour cause : il nous permet de « rester connectés partout et tout le temps ».

Néanmoins, rappelle le site securite-routiere.gouv.fr, « au volant, cela (le téléphone) représente un réel danger, c’est une réduction de 30 à 50 % du champ de vision. Impossible en effet de regarder simultanément la route et l’écran de son smartphone. »

« Le téléphone au volant multiplie par 3 le risque d’accident »

L’usage du téléphone au volant est une pratique « qui a de multiples conséquences sur la conduite et la sécurité des automobilistes. Aucune d’entre elles n’est d’ailleurs à sous-estimer », alerte le préfet de l’Hérault.

« L’usage du téléphone au volant multiplie par trois le risque d’accident », est-il précisé. Or malheureusement, le fait de connaître ces statistiques ne changent pas grand-chose.

Les Français attachés à leur téléphone

« Les Français passent en moyenne 4h22 par jour devant leurs équipements numériques. En parallèle, l’usage du smartphone au volant se banalise : près de 69% des Français utilisent leur téléphone en conduisant. Quand dans le même temps, 1 conducteur sur 4 avoue s’être déjà fait peur avec son smartphone au volant« , détaille le site gouvernemental.

La solution ultime pour en finir avec le téléphone au volant, elle mettra tout le monde d’accord

Une récente étude menée par des chercheurs pourrait bien changer la donne. Les compagnies d’assurance et la Sécurité routière pourraient s’en inspirer.

Cette étude réalisée auprès de 1.653 clients de la compagnie d’assurance américaine Progressive se base sur une « application capable de détecter l’utilisation du Smartphone au volant ».

Les participants à l’étude sont tous inscrits au programme baptisé programme Snapshot. On a cinq groupes distincts au total.

Le premier groupe a été informé des statistiques existantes sur le fléau, des chiffres sur les risques d’accident ainsi que des recommandations.

En plus du même matériel pédagogique, le deuxième groupe a également reçu un support de téléphone gratuit affichant “Au volant ? Garez votre téléphone ici”.

Outre le matériel éducatif et le support, le troisième groupe des clients ont été invités de signer un engagement par écrit où ils promettaient de revoir à la baisse leur utilisation du Smartphone au volant.

La compagnie d’assurance leur avait fixé« des objectifs hebdomadaires à atteindre durant 10 semaines ».

Pour le quatrième groupe, un côté compétitif a été mis en place (en plus de l’engagement évoqué plus haut). Des points ont été ajoutés en fonction des efforts fournis par les conducteurs.

Pour le cinquième groupe, il y avait de l’argent en jeu. Ils pouvaient se partager 2000 dollars, soit 15,63 dollars par personne.

Si l’étude n’a rien donné pour les groupes 1,2 et 3, les résultats ont été beaucoup plus prometteurs du côté du groupe 4 et 5.

Ils ont réduit respectivement « de 20,5 % et de 27,6% leur utilisation du Smartphone au volant ».

Des conclusions qui ne passeraient certainement inaperçues aux yeux des compagnies d’assurance.