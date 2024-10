La livraison de repas à domicile est peut-être la solution idéale pour vos proches seniors qui ont un problème de santé (perte d’autonomie) qui ne leur permet plus de faire leurs courses ni de s’adonner à la préparation des plats.

La livraison de repas à domicile pour personnes âgées : ce que vous et vos proches devriez savoir

Effectivement, un service est spécialement dédié à ces personnes âgées qui se trouvent dans cette situation : il s’agit du portage des repas.

De quoi permettre à ces seniors de bénéficier « des plateaux-repas chauds et prêts à consommer » livrés directement à leur domicile, sans effort.

Vous n’aurez plus qu’à réchauffer le plateau-repas et le tour est joué. Si besoin, Amelis et ses auxiliaires de vie proposent de se déplacer « au domicile de la personne pour réchauffer les plats, stimuler son appétit et veiller à la prise de ses médicaments ».

Les seniors qui y ont recours choisissent eux-mêmes leurs « menus à partir d’une proposition communiquée par le service, ainsi que le nombre de repas souhaités », explique service-public.fr.

Mieux, « ces repas peuvent être adaptés à vos besoins en cas de régime particulier (régime sans sel, sans gluten, végétarien) ».

Lutte contre l’isolement

Par ailleurs, ce service permet aussi « de lutter contre la solitude et l’isolement des seniors. Le moment de la livraison est, pour eux, l’occasion d’avoir un peu de « présence et une écoute attentive ».

Des repas de qualités

Bien se nourrir permet également à ces personnes âgées de rester en bonne santé. La qualité des repas livrés est d’ailleurs « un critère essentiel » pour beaucoup d’entre eux.

Les entreprises spécialisées dans la livraison de repas pour seniors proposent souvent des menus sur-mesure, préparés « à partir de produits frais et de saison ».

Les aides auxquelles vous pouvez prétendre

« Si vous remplissez les conditions pour recevoir l’allocation personnalisée d’autonomie à domicile, les frais de portage de repas peuvent être pris en charge par l’Apa », précise le site du Service Public.

Mais cette « possibilité, est-il souligné, dépend du département dans lequel vous habitez ». Pour bénéficier de cette prise en charge, vous devez en faire la demande auprès de votre mairie (CCAS).

« Si vous n’avez pas droit à l’aide départementale, mais que vous êtes retraité, vous pouvez faire une demande à votre caisse de retraite (si elle propose une prise en charge des repas)« , peut-on y lire.

Vous avez droit à l’aide sociale financée par votre département à partir de 65 ans. La condition d’âge est à partir de 60 ans si vous « êtes reconnu inapte au travail ».