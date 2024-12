La Carsat coupe son allocation de solidarité aux personnes âgées parce qu’il n’a pas déclaré son Livret A

La Carsat lui coupe son allocation de solidarité, il ne touche aujourd’hui que 680 euros par mois parce qu’il n’a pas déclaré son Livret A auprès de l’organisme. Retour sur son témoignage.

C’est le calvaire que vit Roland Fernandez depuis près d’un an. Depuis que l’assurance retraite lui a suspendu le versement de son minimum vieillesse qui s’élevait à 500 euros après la découverte de son Livret A non déclaré, le retraité de 72 ans n’a plus que 680 euros par mois pour vivre.

« C’est dur de se retrouver comme ça alors que j’ai travaillé toute ma vie. », déplore cet habitant des Hautes-Alpes auprès de nos confrères de BFM DICI.

« Je me lève, je fais la cuisine et je me mets dans le canapé devant la télévision, voilà à quoi se résument mes journées. J’ai l’impression d’être en prison », témoigne-t-il.

La Carsat lui réclame un remboursement qui s’étale jusqu’en 2032

Le septuagénaire atteint de la maladie de Crohn révèle, maintes fois, avoir exposé son cas auprès de la caisse d’assurance retraite et de santé au travail, mais en vain. Ses démarches n’ont jamais pu aboutir. Il peut néanmoins compter sur sa famille.

« Comme j’ai de très bons rapports avec la mère de mes enfants, elle m’amène de temps en temps de la nourriture. J’ai été une fois au Secours Populaire, mais je n’y vais plus, car j’ai honte« , poursuit-il son récit. Si sa situation ne se règle pas, il n’a pas d’autres choix que de se remettre à travailler pour compléter ses revenus.

Le retraité doit également rembourser la somme de 5941,68 euros via des prélèvements de 60 euros par mois jusqu’en 2032.

La Caisse réagit

Contacté par BFM DICI, la Carsat indique lui reprocher « d’avoir touché 6.000 euros de sommes indues entre 2018 et 2023 ». Il se trouve en effet être en possession d’un Livret A avec plusieurs milliers d’euros provenant de la vente d’une maison ancienne à Montpellier.

Le retraité plaide la bonne foi

Roland Fernandez assure que cet argent était en réalité destiné aux études et aux besoins de ses deux enfants. «Ma fille est partie faire des études en Espagne, j’ai dû lui payer. Il y a aussi des frais de route, l’achat d’une voiture pour ma fille, le paiement de la cantine de mon fils, des frais d’habillement, énumère le septuagénaire. La Carsat considère qu’avec l’argent de mon livret A, je pouvais vivre alors que cet argent est déjà parti pour mes gosses », regrette ce retraité de Chorges.

« Ma fille qui a maintenant 22 ans, elle m’a dit ‘tu viendras vivre avec nous’ donc heureusement qu’elle est là », termine-t-il son intervention avec émotion.