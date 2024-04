En ce moment, plusieurs sites annoncent l’existence d’une nouvelle prime de la CAF visant à améliorer le pouvoir d’achat des allocataires. Il est important de savoir que cette prime n’existe pas et qu’aucun bénéficiaire des aides et prestations sociales de l’organisme ne va la percevoir. L’équipe de CafeBagdad vous donne plus de détails dans les prochaines lignes de ce nouvel article.

La CAF dément l’existence d’une nouvelle prime

« Aucune nouvelle aide ou prime de la Caf n’a été annoncée ces dernières semaines légitimant ces articles qui s’appuient sur des situations fausses ou très partielles« , met au clair l’organisme public sur son site. Des promesses illusoires pour des millions de ménages qui peinent à joindre les deux bouts.

Il s’agit d’une aide normalement octroyée par l’organisme public !

Ce n’est pas nouveau. Ce genre d’annonce est aujourd’hui monnaie courante. Pour cette fois, la prime porte sur une aide à hauteur de 586 €.

« Beaucoup de fausses informations circulent au sujet de primes optionnelles ou inédites versées par la Caf », précise la Caf. Cette soi-disant prime de 586 euros correspond au montant de la Prime d’activité.

Il s’agit de l’une des aides de la Caf visant à « inciter les travailleurs (salariés ou non salariés) aux ressources modestes, à exercer ou reprendre une activité professionnelle et à soutenir leur pouvoir d’achat. Il faut avoir plus de 18 ans pour prétendre à cette aide sociale« , peut-on lire sur le site du service public.

Attention, personne ne va percevoir la fameuse prime de 586 euros !

Mais les bénéficiaires de la prime ne touchent pas tous 586 euros, correspondant au montant forfaitaire de la Prime d’activité, soit le montant de base du calcul pour une personne seule sans enfant.

En réalité, le montant de ce complément de revenu varie d’un allocataire à l’autre en fonction de la composition et la situation du foyer. Aussi, personne ne va toucher cette somme.

Soyez vigilants et informez-vous uniquement sur les sites officiels de la CAF

« Pour connaître vos droits réels, seul votre espace Mon compte du Caf.fr vous informe sur vos droits réels », prévient la Caf.

« Dans le contexte actuel, soyez vigilant sur les messages que vous recevez, par mail ou par SMS. Toutes les démarches en ligne de la Caf se font exclusivement via l’espace sécurisé Mon Compte ou l’application mobile« , peut-on également y lire.

En cas de doute, n’hésitez pas à contacter votre CAF « par téléphone, sur place ou par courriel », est-il indiqué sur www.caf.fr.