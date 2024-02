« J’étais millionnaire depuis des mois » : craignant une arnaque, elle fait fi du mail de la loterie

Cette gagnante de loterie ne découvre qu’elle était millionnaire que des mois après avoir remporté le gros lot. Retour sur cette incroyable histoire.

Craignant une arnaque, elle fait fi du mail de la loterie !

Deborah Burgess croyait en effet avoir eu affaire à une arnaque par e-mail. Comme raconté dans les colonnes de The Mirror, c’est en août dernier que la Britannique de 56 ans a validé son ticket de loterie.

Deborah Burgess a pour coutume d’acheter un lot de billets de loterie, mais comme elle avait besoin d’une transfusion sanguine d’urgence à cause de son anémie chronique, cela lui est complètement sorti de la tête de vérifier les résultats de la loterie. Encore moins de consulter ses mails.

Peu après sa sortie d’hôpital, la femme de 56 ans décide enfin à faire le tri dans sa boîte mail. C’est là qu’elle remarque que l’un d’entre eux lui annonce qu’elle est millionnaire. Si l’émetteur est bien la Loterie nationale, Deborah Burgess a tout de suite pensé à une énième arnaque en ligne.

Mais elle finit par vérifier son compte et s’aperçoit (à sa grande surprise, NDLR) qu’elle est millionnaire depuis même plusieurs mois.

« J’ai eu le choc de ma vie(…) J’ai été millionnaire pendant des mois sans le savoir »

« J’ai eu le choc de ma vie lorsque j’ai vérifié mon compte. J’ai été millionnaire pendant des mois sans même le savoir », s’enthousiasmait-elle auprès du tabloïd britannique.

« Je ne consulte pas régulièrement mon compte, j’ai été malade pendant un certain temps et ai dû aller à l’hôpital. J’ai ensuite pris des vacances pour récupérer, il m’a donc fallu des mois avant de regarder mes e-mails », poursuit la quinquagénaire.

Elle a en effet décroché un gain d’un million de livres, soit 1,2 million d’euros. Elle passe un coup de fil à la loterie nationale qui lui confirme la réjouissante nouvelle.

Elle prend enfin sa revanche.

Elle apprend alors que son ticket a été validé le 19 août. Ses numéros gagnants sont le 2, 7, 17, 28, 31, 37 et le numéro bonus 8. « Récupérer ce gros chèque et faire gicler le champagne comme un pilote de F1 en valait la peine », ajoutait celle dont « les derniers mois ont été très compliqués : maladie, retour au travail, vacances, Noël, Nouvel An – je n’ai pas trouvé le temps de faire la fête et j’étais très attentive à ma santé.»

La gagnante à la loterie vend sa voiture à 1€ seulement…

Deborah Burgess entend passer des vacances de rêves à Hawaï mais aussi faire des travaux de rénovation dans sa maison. Ce n’est pas tout. Elle s’est aussi offerte une « belle Hyundai » d’occasion.

« J’ai acheté une nouvelle voiture (…) Je n’avais pas l’intention de vendre ma voiture, mais mon amie voulait me l’acheter. » Alors… Elle lui a finalement cédé sa Peugeot 2008 pour une livre sterling symbolique.