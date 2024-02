Une mésaventure qui risque de la marquer à vie. Quelle ne fut pas le désarroi de cette cliente lorsqu’elle découvre ce qui se trouvait à l’intérieur de son poulet rôti acheté chez Lidl. On vous raconte toute l’histoire dans les prochaines lignes de ce nouvel article.

Après son achat chez Lidl, cette jeune femme est devenue végétarienne.

Tandis que Mercedes Checkley coupait son poulet rôti, elle est tombée sur une chose qui l’a rendue malade… Tellement malade qu’elle se dit ne plus pouvoir manger de viande !

Après cette expérience horrible, la Britannique de 27 ans est toujours traumatisée par cette histoire. Elle avait en effet acheté son poulet chez un magasin Lidl au Royaume-Uni pour 3,99 livres (soit 4,76 € environ) pour préparer à manger afin de le partager avec ses trois amis.

« Je me suis évanouie » : ce qu’elle découvre dans son poulet acheté chez Lidl la laisse bouche bée

Celle qui travaille comme chef d’équipe dans une maison de retraite et qui réside à Bedford a mis le poulet rôti directement dans le four, toujours dans son sac, comme indiqué sur les instructions.

Elle n’a donc pas eu le temps de remarquer le pied jusqu’à ce qu’il soit temps de découper la viande.

Au moment où elle comptait servir le poulet, Mercedes et ses hôtes y ont « découvert la patte entière de poulet« , cachée à l’intérieur de la volaille.

« Ma colocataire m’a entendue faire un bruit bizarre et elle a directement compris que quelque chose n’allait pas », se rappelle-t-elle dans les colonnes du The Mirror. « Je pense que j’étais sous le choc. Je me suis évanouie et je n’ai pas mangé depuis, je suis vraiment rebutée par la viande », revient-elle sur cette terrible expérience.

La cliente dépose plainte contre l’enseigne allemande.

« Chaque fois que je vais dans ma cuisine depuis que c’est arrivé, j’ai la nausée », révèle Mercedes. Cette dernière a d’ailleurs décidé de porter plainte auprès du hard-discount allemand.

La chaîne de magasins a sollicité une réponse du fournisseur du poulet et a demandé à Mercedes d’attendre, sous réserve de recevoir une réponse dans les dix prochains jours.

La réaction de Lidl.

Suite à cet incident, Lidl a réagi en déclarant travailler de manière étroite avec ses fournisseurs « pour s’assurer que la viande fraîche proposée (à sa clientèle) soit de la meilleure qualité possible »

« Nous avons été déçus que nos normes élevées attendues n’aient pas été respectées à cette occasion. Nous sommes en contact direct avec le client et le tiendrons au courant du résultat final », précise la chaîne de magasins.