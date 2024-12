« Je me fais des sommes astronomiques » : le « refund », cette arnaque qui fait fureur chez les jeunes

Une escroquerie séduisante, mais risquée ! Grâce au refund, l’arnaque qui fait fureur sur la Toile, ce jeune confie s’être « équipé en vêtements de sport après avoir été remboursé par Décathlon ». Témoignages.

Le « refund », cette arnaque qui fait fureur chez les jeunes !

La technique de fraude en ligne baptisée « refund » enrichit les poches des fraudeurs, les jeunes sont de plus en plus nombreux à être conquis par le concept.

Cette pratique, explique Antoine Chéron, avocat spécialisé dans la propriété intellectuelle et numérique, consiste « à se faire rembourser des produits achetés sur des plateformes de vente en ligne sans en retourner les articles, ou en retournant des produits factices ou dégradés ».

Les « refunders » commandent généralement en ligne des articles sous une fausse identité avant d’affirmer auprès des plateformes de vente « ne pas avoir reçu l’article pour se le faire rembourser ».

« Il y a le fraudeur opportuniste et les fraudeurs qui usurpent ou créent des comptes pour réaliser ce type de fraude de manière professionnelle », explique Johanne Ulloa, expert en identité numérique et en fraude.

Comme expliquée dans une enquête vidéo, Tech&Co confirme que le refund s’est fortement démocratisé chez les jeunes au cours de ces dernières années. L’escroquerie prend « une telle ampleur que des réseaux professionnels se sont constitués ».

« 2.000 euros par semaine »

« Je me fais à peu près 2.000 euros par semaine », « des bénéfices allant jusqu’à 1.000 euros par semaine », « des sommes astronomiques », « Mes amis font du refund depuis environ un an. Ils ont 16 ans, parfois même 15 ans. Ils ont découvert ça sur Telegram », raconte-t-on auprès de Tech&Co.

Séduit par « les sommes d’argent assez conséquentes que cela peut rapporter« , un jeune homme témoigne à Tech&Co s’être lancé dans l’opération.

« Maintenant, confie-t-il, je rembourse mes commandes sur plusieurs sites et plateformes comme Apple, Nike, Amazon et bien plus encore(…) Cette activité me rapporte environ 2.000 euros par semaine », précise-t-il sans ambages.

La revente a le vent en poupe !

Certains vidéastes indiquent gagner pas moins de 30.000 euros en l’espace de six mois seulement. « Je revends très rarement les produits, mais je devrais le faire plus et je pense commencer à le faire », note un autre jeune homme de 20 ans.

« Il faut un capital de départ et le mien n’est pas encore suffisant pour multiplier les commandes », admet celui qui est dans le « refund » depuis deux ans. «Je n’ai pas encore assez de connaissances pour en vivre, ni de capital. Mais je vais faire un prêt pour pouvoir réinvestir cet argent », assure-t-il.

Le jeune homme indique vouloir revendre des vêtements. « C’est plus pratique pour se faire rembourser et ça ne peut pas se faire détecter comme les iPhone », estime le vingtenaire.

Gare aux sanctions ! Elles sont « sévères ».

Un adepte du refund a également confié auprès du Numerama s’être « entièrement équipé en vêtements de sport après avoir été remboursé par Décathlon ».

Mais cette arnaque n’est pas sans risque, souligne Antoine Chéron, en faisant allusion au refund qui fait fureur sur les réseaux sociaux. Les « refunders » et les créateurs de contenu qui en font la promotion s’exposent à « des sanctions judiciaires sévères pour complicité d’escroquerie ».