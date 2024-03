Gare à cette lourde amende qui attend les jardiniers après le vendredi 15 mars 2024 ! Assurez-vous de respecter la réglementation en vigueur et de ne plus vous adonner à cette pratique interdite à compter de cette date. L’équipe rédactionnelle de CafeBagdad vous en dit plus dans les prochaines lignes de ce nouvel article.

Pourquoi ne peut-on plus tailler les haies après vendredi prochain ?

Pour beaucoup, cette pratique semble un geste tout à fait anodin pour tout propriétaire d’un lopin de terre avec jardin, notamment durant le printemps.

Pourtant, souvent jugée aberrante, cette règle est déconseillée par l’Office français de la biodiversité (OFB) et interdite aux agriculteurs par la Politique agricole commune (PAC) entre le 16 mars et le 15 août.

Comme vous l’avez certainement deviné : il s’agit de tailler ses haies. Pourquoi la mi-mars ? Tout simplement pour des impératifs écologiques.

Cette date butoir correspond en effet la saison de nidification. Les haies, précise la Préfecture de l’Oise sur son site, constituent « un lieu de vie très important pour la biodiversité ».

Ils ne servent pas uniquement de clôtures, mais joue également un rôle très important pour les oiseaux, qui y fabriquent leur nid.

Jusqu’à quand cette interdiction ?

« Pour ne pas déranger ou déloger les oiseaux pendant cette période cruciale pour leur cycle de vie, l’Office français de la biodiversité recommande de ne pas tailler les haies ni d’élaguer les arbres du 15 mars au 31 juillet », est-il précisé.

Pour l’OFB, cette période d’interdiction devrait même être maintenue jusqu’en fin août, afin de s’assurer que les derniers oisillons aient pris leur envol.

Jardiniers, gare à l’amende après le 15 mars !

Le secteur agricole encourt jusqu’à 150 000 euros d’amende et trois ans d’emprisonnement en cas d’« atteinte à la conservation d’espèces animales non domestiques et pour destruction de leur habitat ». Les agriculteurs peuvent même risquer de voir leur aide provenant de la Politique agricole commune (PAC) réduite.

Quid des particuliers et collectivités ?

En revanche, aucune loi nationale n’interdit la taille des haies pour les particuliers ou les collectivités.

Cependant, des réglementations locales peuvent interdire cette pratique dans certains départements ou communes.

Pour éviter d’être pris au dépourvu, il est conseillé de se renseigner au préalable pour savoir si des arrêtés interdisant la taille des haies en période de nidification existent dans votre département.

« L’enjeu est de taille car actuellement, 32 % des espèces d’oiseaux nicheurs sont menacées d’extinction selon l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN). », précise le site ofb.gouv.fr.