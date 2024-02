L’inflation persiste et signe… Lentement mais sûrement. Découvrez de combien votre panier de courses a augmenté en deux ans.

publicité

Une désinflation en 2024 ?

L’inflation en France est à 3,7 % sur un an en décembre. Cette légère augmentation est notamment liée à « l’accélération » de la hausse des prix de l’énergie et des services, selon des données publiées en janvier 2024 par l’Institut national de la statistique (Insee).

« On s’attend pour 2024, si tout se passe normalement, parce qu’il peut évidemment y avoir des chocs en particulier au Proche-Orient, […] à ce que l’inflation soit de 2,5 % » mi-2024, « c’est-à-dire revenir quasiment à l’objectif des banques centrales de 2 % », indique l’économiste Philippe Crevel, directeur du Cercle de l’Épargne, sur BFMTV.

Pour Patrick Artus, conseiller économique de Natixis, elle devrait plutôt se situer autour de 3,4 % en moyenne annuelle cette année.

publicité

« Il y aura un ralentissement de la hausse des prix », confirme l’économiste Michel Rumy, professeur à Sciences Po. Si le rythme augmente moins vite qu’à a même période en 2023, le prix ne cesse pas pour autant de croître.

« On risque de vivre encore avec des prix toujours en hausse en 2024 et 2025 »

« L’inflation sera présente au cours des prochains mois et pour de longs mois », ajoute l’économiste. « Il ne faut pas s’attendre à un retour à la situation pré-crise ukrainienne » et « on risque de vivre encore avec des prix toujours en hausse en 2024 et 2025 », estime-t-il.

Inflation : de combien votre panier de courses a-t-il augmenté depuis 2 ans ?

Comme rapporté par le magazine Capital, « le prix du panier de courses moyen a explosé en deux ans ». Elle a augmenté de 20,5%, selon une étude de l’Insee, relayée par Le Parisien.

Le beurre doux de la marque Président a vu son prix s’envoler de +41,9%. Le papier toilette Lotus coûte 30% plus cher qu’en 2022. Le prix de l’eau de source Cristalline et des pâtes coquillettes Panzani ont respectivement grimpé de +14,8% et 10,9%. Le pot de Nutella noisettes et cacao d’un kilo est désormais à 5,97€.

Selon Grégory Caret, le directeur de l’Observatoire de la consommation de l’UFC-Que choisir, certaines marques n’hésitent pas à profiter de la situation pour faire des marges importantes.

Il dénonce ouvertement cette pratique en la qualifiant «de cupidité», soulignant d’ailleurs qu’elle se produit «à tous les niveaux».

Les consommateurs vont devoir absorber cette augmentation de prix en se tournant vers les enseignes les moins chères, dont Leclerc qui propose un panier moyen à 77,15 euros et 20,3% de hausse en 2 ans.

« Il est possible qu’il y ait une amélioration du pouvoir d’achat des Français en 2024 », précise Philippe Crevel.