Il reçoit une facture de plus de 130 000 € pour avoir utilisé son téléphone à l’étranger

Pour avoir utilisé 9,5 Go de données correspondant à tous les transferts de photos et de vidéos effectués pendant ses vacances estivales, cet homme devait à son opérateur mobile une somme colossale : plus de 130 000 euros.

publicité

Des bons souvenirs… Mais de courte durée

Pour profiter de son pays d’origine, cet Américain a passé ses vacances en Suisse avec son épouse. Très heureux de retrouver sa patrie, il a pris tout son temps pour capturer des photos et vidéos de divers endroits magnifiques, sites culturels et historiques qui distinguent ce pays montagneux d’Europe centrale.

De bons souvenirs qu’il n’a pas hésité à partager via son smartphone avec ses proches. Loin de se douter de quoi que ce soit, il a effectué tous ces transferts en utilisant ses données mobiles, ce qui lui a fait consommer 9,5 Go.

Une mauvaise surprise

De retour chez lui, satisfait de cette pause bien méritée, l’Américain, comme tout le monde après une absence, a trié son courrier. Sans surprise, il a trouvé parmi ses lettres une facture de T-Mobile, son opérateur.

publicité

« Je reçois cette facture T-Mobile et cela ne m’inquiète pas beaucoup, car je lisais 143 dollars », racontait-il dans les colonnes du New York Post, pensant d’abord que c’était la somme qu’il devait.

Cependant, il s’est lourdement trompé : derrière ce chiffre, il y avait bien plus de zéros. En ouvrant la facture, il est tombé des nues en découvrant que, loin des 143 dollars imaginés, c’était bien 143 443 dollars qui étaient inscrits noir sur blanc.

Des frais supplémentaires qu’il faut bien se méfier avant de voyager à l’étranger

Il s’agit d’un surcoût lié aux frais d’itinérance ou roaming. En séjournant dans un pays étranger, tous les voyageurs qui souhaitent conserver leur numéro de téléphone y sont soumis.

Connaissant cette règle, l’Américain se serait rendu dans une boutique de son opérateur pour obtenir des précisions à ce sujet avant de s’envoler vers la Suisse.

Le responsable qui l’aurait reçu lui aurait assuré que ces frais étaient déjà couverts par son forfait, d’autant plus qu’il était client du même opérateur depuis une trentaine d’années.

Un triste sort pour les travailleurs honnêtes

En découvrant cette facture inattendue, il a contacté le service client, qui a confirmé la somme. Furieux, l’homme a engagé un avocat pour poursuivre son opérateur.

Malgré cette action, T-Mobile n’a pas cédé. Comprenant toutefois la situation, l’entreprise a proposé d’échelonner le paiement de la facture.

Un triste sort pour cet Américain. Pour un smicard, qui se tue à la tâche jour après jour contre un petit salaire à la fin du mois, c’est la mort financière assurée…