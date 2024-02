Alors qu’il remporte quelque 300 000 euros au PMU, sa banque pose problème. Elle refuse d’encaisser son gros chèque. Retrouvez plus de détails dans les prochaines lignes de ce nouvel article.

publicité

Une combinaison gagnante en jouant au Tiercé, Quarté+ et Quinté+… Près de 300 000 euros de gain.

Le 15 février 2024, le client d’un PMU a empoché près de 300 000 euros après avoir validé une combinaison gagnante en jouant au Tiercé, Quarté+ et Quinté+. Ce dernier avait enregistré son pari à 13 h 55, soit cinq minutes avant la fermeture du bar « le Calumet ».

Le parieur avait en effet misé sur une course courue à Cagnes-sur-Mer. Selon Florent Thibaudeau, patron du bar PMU, l’heureux gagnant semble être un habitué des lieux, « un spécialiste », précise-t-il.

« Les records c’est fait pour tomber ! On attend le prochain ! »

Comme rapporté par France 3 Nouvelle-Aquitaine, c’est le 15 février en début d’après-midi que celui-ci a reçu l’appel inattendu de la direction parisienne du PMU qui lui annonce « qu’un important ticket gagnant avait été validé dans son établissement ».

publicité

Le gagnant a choisi de rester anonyme. Et on comprend pourquoi. Il s’agit tout de même de la coquette somme de 283 106 euros ! « Les records c’est fait pour tomber hein ! C’est ça maintenant, on attend le prochain ! », devisent les clients du bar « Le Calumet » devant leur demi de bière.

Il gagne plus de 280 000 € au PMU, mais sa banque refuse son chèque… Découvrez pourquoi.

Seul le patron du bar PMU connaît donc l’identité du gagnant. Il a d’ailleurs pas omis de raconter une petite anecdote lui concernant.

Depuis le 15 février, il a eu l’occasion de le rencontrer à nouveau. Lors de cette rencontre, son interlocuteur lui a confié les difficultés qu’il a rencontrées pour encaisser ses gains, sa banque refusant les chèques. Le PMU a finalement été contraint de procéder à un virement pour lui.

Il est évident qu’avec un compte aussi bien garni, il ne devrait avoir aucun mal à trouver une banque plus accommodante, qui lui encaissera facilement son gros gain.

« Je m’achèterais une maison, je partirais un gros week-end(…) J’achèterais un peu d’immobilier pour faire fructifier ça »

Si personne n’a idée de ce que compte vraiment faire le fin connaisseur des courses hippiques de son gain, les clients du bar ne manquent pas d’idées.

« Déjà, je pense que je m’achèterais une maison et je partirais un petit week-end tranquille, un gros week-end, ouais, un gros week-end ! J’achèterais peut-être un peu d’immobilier pour faire fructifier ça« , confie l’un d’entre eux.