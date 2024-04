Hausse du prix de l’électricité : le pire est encore à venir ?

Le prix de l’électricité vous donne le vertige ? Attendez de voir ce qui arrive dans quelques mois. Doit-on craindre le pire ? L’équipe rédactionnelle de CafeBagdad vous fait le point sur la question.

3e augmentation en 1 an.

« On faisait déjà tout le temps attention, mais comment faire encore plus maintenant ? », déplorait-on dans les colonnes du journal Le Monde, en faisant allusion à l’augmentation des tarifs de l’électricité au 1ᵉʳ février. Pour rappel, cette hausse a été de l’ordre de 8,6 % pour les consommateurs en Option Base et de 9,8 % pour les consommateurs en Option Heures Pleines / Heures Creuses. Il s’agit de la 3e forte augmentation pour les Français en 1 an.

Pourquoi cette hausse ?

Une décision « difficile », reconnaît d’ailleurs le Ministre de l’Economie Bruno Le Maire, soucieux par ailleurs de comment préserver l’équilibre des finances publiques.

Le retour à la normale des taxes sur l’électricité est inévitable. La taxe intérieure de consommation finale sur l’électricité à 1 € le mégawattheure, au lieu des 32 € le mégawattheure avant la crise, atteint depuis le début février dernier, 21 €. Son retour à la normale est prévu pour février 2025.

Le quotidien de nombreux ménages chamboulés.

Cette nouvelle de la hausse du tarif de l’électricité n’a en effet pas manqué de bouleverser le quotidien de bien des ménages. Beaucoup s’interrogent de comment vont-ils contenir la hausse de leurs factures.

« On va continuer de faire attention en utilisant moins le lave-vaisselle et le four et en optimisant nos lessives. Je ne pourrai pas aller au-delà pour l’instant. », Confie Olivier, père de famille de 57 ans, qui vit dans un appartement de 95 m2 de Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine). Un bien qui date de la fin des années 1990, rapporte Le Monde.

Tous les radiateurs électriques, y est-il indiqué, sont éteints dès lors qu’ils s’absentent de la maison.

« Le ballon d’eau chaude, qui pourtant ne se déclenche que la nuit après 22 h 30 [soit en heures creuses], est devenu quasiment aussi cher qu’en tarif heures pleines », regrette ce responsable des relations extérieures dans un grand groupe.

Le couple et ses deux enfants, de 16 ans et 18 ans, ont quasiment revu leur consommation énergétique depuis le début de la guerre en Ukraine, particulièrement celle de l‘eau chaude, « surtout les douches ».

Hausse du prix de l’électricité : le pire est encore à venir ?

« Concrètement, estime selectra.info, cette hausse représente + 187 € supplémentaires par mois sur la facture d’un ménage qui habite dans une maison individuelle et se chauffant à l’électricité (consommation de 7 700 kWh/an) »

La prochaine augmentation des prix de l’électricité aura lieu en février 2025, selon la promesse du gouvernement. L’accise retrouvera durant février 2025, son taux normal, soit 32,44 €/MWh.