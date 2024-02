Hausse de l’électricité : bientôt un chèque énergie à 450 € ?

Un chèque énergie de 450 euros en marge de la hausse de l’électricité entrée en vigueur depuis ce mois de février 2024 ? Que faut-il retenir à ce sujet ? Découvrez plus de détails dans les prochaines lignes de ce nouvel article.

Une hausse de 9,8% depuis ce début février 2024.

Comme d’ores et déjà annoncé par le Ministre de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique, Bruno Le Maire, les prix de l’électricité augmenteront de 8,6 % à 9,8 %. « Une hausse qui, précise le Cler-Réseau pour la transition énergétique, vient s’ajouter à une augmentation de 120 € par an sur les factures de gaz« .

Une situation qui n’est pas sans conséquence pour les 12 millions de Français en précarité énergétique. Dans cette optique, le collectif Rénovons appelle d’ailleurs « à renforcer les aides » afin de soutenir les nombreux foyers concernés.

De plus en plus de foyers sont en précarité énergétique, selon le Médiateur de l’énergie.

« De plus en plus de ménages ne parviennent pas à chauffer leur logement correctement« , d’après le Médiateur de l’énergie. Par ailleurs, la précarité énergétique a de graves répercussions sur la santé des familles.

La Fondation Abbé Pierre a confirmé « une santé dégradée » pour les personnes exposées « avec une fréquence accrue de pathologies et des symptômes associés ».

Les chauffages inadaptés peuvent induire une intoxication au monoxyde de carbone, notamment en cas de calfeutrage des ouvertures. Il peut aussi provoquer l’apparition d’humidité et de moisissures par condensation.

« Les 100 milliards d’euros d’argent public dépensés en bouclier tarifaire depuis 2021 auraient pu financer 33 années de chèques énergie à ce niveau ! »

Face au « poids grandissant des factures d’énergie dans un contexte inflationniste », le collectif coordonné par le CLER-Réseau pour la transition énergétique revendique « une revalorisation du chèque énergie, actuellement fixé en moyenne à 144 €, pour atteindre 759 € en moyenne par an. Les 100 milliards d’euros d’argent public dépensés en bouclier tarifaire depuis octobre 2021 auraient pu financer 33 années de chèques énergie à ce niveau ! . Il s’agit donc d’une mesure très largement accessible pour aider de manière immédiate les personnes en situation de précarité énergétique« , peut-on lire sur leur site.

Comme rappelée par l’association, le chèque énergie n’est aujourd’hui réservé qu’à 5,6 millions de foyers, soit « les 20 % de ménages aux revenus les plus faibles ».

Hausse du tarif de l’électricité : bientôt un chèque énergie à 450 € ?

« Nous demandons a minima le triplement du chèque énergie, soit un montant moyen de 450 euros pour aider les plus modestes particulièrement affectés par la hausse des prix de l’énergie, et en remplacement d’un bouclier tarifaire inéquitable qui a coûté 100 milliards d’euros depuis 2021 », indique Marie Moisan, experte précarité énergétique du réseau.