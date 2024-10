Grâce à cette pratique illégale et dangereuse, des millions de foyers sont parvenus à réduire leur facture d’électricité à zéro !

Fraude au compteur Linky : cette technique des usagers pour ramener leur facture à zéro

À l’heure où l’on parle, il est facile de trouver des individus proposant leurs services pour effectuer une fraude ou vendre des scellés.

Pour quelques centaines d’euros, ces fraudeurs promettent de faire baisser votre facture d’énergie de l’ordre de 50 à 70 %.

Ils mettent en place un système de dérivation visant à tromper le compteur. Cela ne leur demande « qu’un tournevis et des gants isolants » et pas plus de deux minutes.

L’appareil est ensuite « refermé à l’aide d’un scellé volé chez Enedis, ou reproduit à l’aide d’une imprimante 3D« , peut-on lire dans les colonnes de La Dépêche.

Dès lors que la procédure est achevée, Enedis ne détecte plus la consommation d’électricité de l’habitation concernée.

L’une des méthodes les plus utilisées est la dérivation du système de comptage.

L’escroc modifie les branchements électriques pour que le boîtier d’Enedis ne mesure plus « qu’une partie de la consommation réelle ». Pour cela, il installe souvent un câble ou un dispositif de contournement.

« Plusieurs milliers de cas » concernés

En 2023, révèle le procureur de la République de Besançon, des « dizaines de milliers de compteurs » en France sont concernés par cette pratique. Enedis indique avoir « répertorié plusieurs milliers de cas ».

Si les usagers peu scrupuleux tentent de modifier eux-mêmes leur compteur Linky, certains font appel à des « professionnels », depuis les réseaux sociaux comme Snapchat ou Telegram.

L’opération, met en garde le gestionnaire, représente « un surcoût financier pour l’ensemble des clients ».

Sans compter que « la modification non conforme d’une installation électrique présente un risque sérieux pour la sécurité des biens et des personnes, tant pour les clients que pour les techniciens intervenant sur les installations ». Il y a risque de courts-circuits ou d’incendies.

Le vol d’énergie est un délit !

Le vol d’énergie constitue d’ailleurs un délit. D’ailleurs, l’article 311-2 du Code pénal stipule que « la soustraction frauduleuse d’énergie au préjudice d’autrui est assimilée au vol ».

Comme précisé par l’article suivant, « le vol est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende ».

Enedis ne reste pas sans rien faire

Comme l’a averti le directeur clients Éric Salomon en avril dernier, le compteur intelligent disposait de « « plusieurs dizaines d’alarmes automatiques », qui pourraient avertir l’entreprise « en temps réel » lorsqu’une manipulation non conforme était effectuée.

En outre, ajoute-t-il, « 250 agents spécialisés dans la lutte contre la fraude sont déployés » dans tout le pays « pour effectuer des contrôles ».