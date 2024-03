France Travail victime d’une cyberattaque : votre compte est-il touché ? Voici la marche à suivre.

43 millions de personnes sont touchées par la récente cyberattaque de France Travail : que faire si votre compte est piraté ? Découvrez plus de détails dans les prochaines lignes de ce nouvel article.

« France Travail et Cap emploi victimes d’une cyberattaque »

France Travail (ex-Pôle Emploi) a en effet indiqué ce mercredi 13 mars avoir été la cible de pirates informatiques. Selon cybermalveillance.gouv.fr, l’attaque a eu lieu « entre le 6 février et le 5 mars ».

« Des données personnelles de demandeurs d’emploi ont été extraites et sont donc susceptibles d’être divulguées et exploitées de manière illégale« , prévient l’organisme public dans un communiqué de presse.

43 millions de personnes concernées.

Comme énuméré par France Travail, « les données personnelles d’identification exposées sont les suivantes : nom et prénom, date de naissance, numéro de sécurité sociale, identifiant France Travail, adresses mail et postale et numéros de téléphone ».

Sont concernées aussi bien les « personnes actuellement inscrites, des personnes précédemment inscrites au cours des 20 dernières années ainsi que des personnes non inscrites sur la liste des demandeurs d’emploi mais ayant un espace candidat sur francetravail.fr., soit potentiellement les données personnelles de 43 millions de personnes« , peut-on y lire.

« Il n’existe aucun risque sur l’indemnisation. »

Il existe une possibilité de tentatives d’usurpation d’identité ou de tentatives d’hameçonnage (mails ou appels frauduleux). Néanmoins, rassure le communiqué, « les mots de passe et les coordonnées bancaires ne sont pas concernés par cet acte de cybermalveillance« . De ce fait, « Il n’existe donc aucun risque sur l’indemnisation. »

« Nous vous invitons à rester vigilants face à tout type de démarche ou proposition qui pourrait paraître frauduleuse », mentionne France Travail.

« Même si la direction se veut rassurante, il y a de l’inquiétude. C’est déjà la deuxième fois que nous sommes attaqués en quelques mois. Dès demain, on s’attend à une vague d’appels », ne peut s’empêcher de s’inquiéter une déléguée syndicale, qui témoignait anonymement au micro de tf1nfo.

France Travail victime d’une cyberattaque : votre compte est-il touché ? Voici la marche à suivre.

« Face à cet acte de cybermalveillance, nous rappelons de ne jamais communiquer le mot de passe ou les coordonnées bancaires par téléphone ou par mail: France Travail comme les autres organismes publics ne le demandent jamais.« , recommande le communiqué.

« Contrôlez régulièrement vos comptes pour détecter toute opération anormale. », Ajoute cybermalveillance.gouv.fr. Faites au besoin opposition aux moyens de paiement concernés auprès de votre banque.

Comme expliqué par Bastien Bobe, directeur technique Europe de la plateforme de sécurité Lookout, ces vols de données sont utilisés « pour faire de l’arnaque financière, et donc se faire passer pour une banque, pour une administration, ou encore pour la Caf. Ils vont dire ‘on a un problème avec votre compte, il faut que vous nous envoyiez votre RIB, il faut que vous fassiez un paiement, il faut que vous nous renvoyiez de l’argent ».

« Un dispositif d’information dédié sera également disponible dans les prochaines heures via la plateforme téléphonique 39 49 afin d’accompagner tous ceux qui en auraient besoin », conclut France Travail.