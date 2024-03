Les seniors sont-elles obligés de repasser l’examen pour continuer à conserver leur permis de conduire ? Découvrez ce qu’il en est vraiment.

Cette proposition controversée qui ne fait pas l’affaire de tous les automobilistes.

L’eurodéputée Europe écologie Karima Delli a souhaité imposer un examen tous les 15 ans à tous les automobilistes, tous âges confondus, dès lors qu’ils entrent en possession de leur permis de conduire.

Les personnes de plus de 60 ans pourraient, quant à elles, faire l’objet d’une visite médicale tous les cinq ans.

La France va-t-elle rejoindre l’équipe ?

Ce système de contrôle des aptitudes des automobilistes entrera-t-il donc en vigueur avec le renouvellement obligatoire des nouveaux permis de conduire à partir de 2033 ? Rappelons que l’idée n’est pas nouvelle.

Quatorze pays, à l’instar de l’Espagne, de l’Italie ou encore du Portugal ont déjà mis en place de telles mesures, à compter d’un certain âge.

Fin du permis à vie : les seniors obligés de repasser l’examen ?

Alors que les députés ont approuvé une réforme du permis de conduire, incluant sa dématérialisation, les seniors peuvent être rassurés : le Parlement européen a rejeté la proposition choc d’une visite médicale tous les 15 ans pour conserver le permis (323 voix, contre 270 voix pour).

Autrement dit, vous pourrez toujours conserver votre permis de conduire à vie sauf infractions répétées au Code de la route entraînant la perte de vos 12 points.

Ces visites médicales resteront à la seule appréciation de chaque Etat membre de l’Union européenne. Celles-ci consistent à tester la vue, l’ouïe et les réflexes, mais aussi à mesurer les aptitudes physiques et mentales des automobilistes.

Le débat n’est pas clos…

«Ce vote est un appel à ce que les autres pays la mettent en place, ils en ont la possibilité», réagissait l’eurodéputée, Karima Delli, en conférence de presse. Elle ne baisse pas pour autant les bras, notamment parce que le Parlement européen a fait savoir dans un communiqué que «les députés ont accepté que les conducteurs évaluent leur propre aptitude à conduire lors de la délivrance et du renouvellement du permis de conduire, laissant les pays de l’UE décider si l’auto-évaluation doit être remplacée par un examen médical avec un ensemble minimum de contrôles sur la vue et les conditions cardiovasculaires des conducteurs, entre autres. Toutefois, les députés souhaitent que les gouvernements de l’UE déploient davantage d’efforts pour sensibiliser le public aux signaux mentaux et physiques qui peuvent mettre une personne en danger lorsqu’elle conduit», relaie le magazine Capital.