Faux billets: comment des imposteurs ont berné les caisses automatiques de Barcelone, Paris et Marseille

L’arnaque du siècle ! Ces faux billets plus vrais que nature qui dupent les systèmes de paiement à Barcelone, Paris ou encore Marseille. L’équipe rédactionnelle de cafebabel.fr vous fait le point à travers les prochaines lignes de ce nouvel article.

publicité

Près d’une quinzaine de personnes arrêtées par les autorités dans le cadre de cette opération.

Plus d’un million d’euros de faux billets de 100 euros auraient été fabriqués par cette organisation criminelle.

En collaboration avec les Carabiniers italiens et les forces de l’ordre grecques, les Mossos d’Esquadra et la Police Nationale ont arrêté 14 individus à Barcelone, Rome et Naples lors d’une opération coordonnée par Europol. Cette dernière a permis d’interpeller tous les têtes pensantes de cette organisation criminelle.

Les autorités ont réussi à démanteler l’imprimerie clandestine, d’abord implantée à Naples avant son transfert à Rome. Au cœur de cette fabrique illicite, la production battait son plein, principalement centrée sur la contrefaçon de billets de 100 euros.

publicité

Les faussaires avaient recours à des encres spéciales.

Selon la police catalane, les billets façonnés par cet organisme ont été d’une telle qualité au point de berner la grande partie des automates de paiement.

Les faussaires avaient recours à des encres spéciales, des filigranes et une panoplie d’éléments ingénieux afin de contourner les mécanismes de détection des automates de paiement.

L’affaire a pris son envol en novembre dernier, lorsque les autorités ont constaté une circulation importante de faux billets de 100 euros dans les commerces de la capitale catalane.

Les enquêteurs ont très vite mis à jour une cellule opérant depuis Barcelone, chargée de la distribution et de l’écoulement de ces contrefaçons à travers l’Espagne.

Grâce aux coordinations d’Europol, l’enquête a rapidement atterri à Rome. Depuis janvier 2023, des investigations étaient déjà en cours contre un réseau criminel basé entre Naples et Rome, spécialisé dans la fabrication et la diffusion de ces mêmes faux billets de 100 euros.

Les faux billets étaient écoulés via une cellule à Barcelone, située dans le quartier de l’Eixample. Le réseau alimentait également d’autres canaux de distribution en Italie, avec des points de vente disséminés à Bologne, Brescia, Crémone, Cosenza, Foggia, Lecce, Florence, Milan, Novare, Pistoia, Reggio Emilia, Vérone et Vicence.

Les enquêteurs ont également identifié la présence de ces faux billets jusqu’en France, notamment à Paris, Nice et Marseille. Une autre cellule opérationnelle était également en activité du côté d’Athènes.

Pour écouler ces billets, les faussaires optaient pour des petits achats effectués dans des établissements équipés de machines électroniques de paiement.

70 000 euros en faux billets de 100 euros écoulées dans des achats modestes.

Ces billets indétectables leur permettaient non seulement de régler leurs emplettes, mais aussi de récupérer de la vraie monnaie en retour.

À Barcelone, trois individus ont été interceptés à l’aéroport et à la gare routière. Ils tentaient d’introduire la somme faramineuse de 70 000 euros en faux billets de 100 euros dans la capitale catalane.