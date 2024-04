À L’heure de la sobriété énergétique, chaque petit geste compte. Découvrez combien vous payez réellement en laissant votre chargeur branché sans votre téléphone au bout. Découvrez plus de détails dans les prochaines lignes de ce nouvel article.

L’appareil continue de consommer tant qu’il chauffe…

Garder votre chargeur branché lorsque votre téléphone est déjà plein consomme bien de l’électricité. Avez-vous une petite idée de combien cela peut impacter sur votre porte-monnaie ?

« Le chargeur consomme de l’électricité dès qu’il est branché et même quand la charge est affichée comme terminée ou qu’il n’y a pas de téléphone au bout ! », ne manque d’ailleurs pas de signaler l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (Ademe). Dès que l’appareil chauffe, cela sous-entend qu’il consomme.

Facture d’électricité : votre chargeur toujours branché même sans téléphone, ça un coût !

En laissant votre Smartphone continuer de recharger toute la nuit, après même qu’il a atteint 100 % de sa charge, vous dépensez inutilement de l’électricité.

« D’après les tests, ces accessoires peuvent consommer en moyenne 0,3 watt. Supposons ensuite que six chargeurs soient branchés en permanence pendant une année. Cela nous fait un total de 2,6 kWh par an », révélait une étude d’Engie réalisée en 2020.

L’étude se basait sur la grille tarifaire d’EDF applicable au 1er août 2022, soit 18,22 centimes pour un kWh. Les six chargeurs branchés coûtent donc environ 40 centimes.

Combien devez-vous débourser pour un chargeur branché sans rien au bout ?

Pour un chargeur fabriqué après 2022, le coût revient à 20 et 25 centimes par an pour un chargeur. Le tarif varie en fonction du prix de l’électricité.

Une directive de l’UE impose des exigences à l’électronique vendue dans l’UE, y compris la quantité d’électricité qu’un chargeur peut consommer lorsqu’il n’est pas utilisé.

Si le chargeur date de 2010, sa consommation en veille peut aller jusqu’à 0,5 Wh selon commentcamarche.net. S’il remonte de 2011 à 2022, sa consommation est limitée à 0,30 Wh maximum.

Après 2022, sa consommation ne doit pas excéder 0,10 Wh. Pour les plus vieux chargeurs, c’est 4,3 kWh par an, soit donc un peu plus d’un euro. Entre 2011 et 2022, vos chargeurs consomment 2,6 kWh soit 65 centimes.

Quid des chargeurs datant d’avant la directive de l’Union Européenne ?

Les chargeurs datant d’avant la directive de l’UE consomment davantage d’énergie. La consommation en veille de ces chargeurs peut aller jusqu’à 0,75 kWh, soit plus de 1,6 euro par an.

Si le montant paraît dérisoire au regard d’autres électroménagers du quotidien (comme la machine à laver ou le lave-vaisselle par exemple), c’est de l’argent jeté par la fenêtre.