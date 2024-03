« C’est hors de question que je paie ça ! » Ce client d’Eni reçoit une facture de régularisation de plus de 5000 € et refuse de payer la note salée !

Facture d’électricité de 5 000€ : un client d’Eni refuse de payer et exige des explications !

« C’est le flou total pour moi et la fatigue morale qui s’ajoute à tout ça, confie Stéphane Vadepied à La Voix Le Bocage. Quand je demande des explications, la seule chose qu’Eni me propose, c’est d’échelonner mon paiement, ce qui représenterait plus de 600 € par mois ».

La société italienne Eni réclame à l’ouvrier agricole de 46 ans, une facture de régularisation s’élévant à 5552,42 € pour la période 2022-2023.

« J’avoue que quand j’ai reçu, en novembre, le premier SMS qui me réclamait plus de 4 000 euros de régularisation, ça a été le coup de massue, les bras m’en sont tombés », raconte la quadragénaire. Face à cette injustice, Stéphane Vadepied a décidé de ne pas se laisser faire et de se battre pour obtenir gain de cause.

« S’il faut que j’aille en justice, je le ferai »

« C’est hors de question ; je refuse de payer ça et s’il faut que j’alerte tous les médias et que j’aille en justice, alors, même si j’aimerais ne pas avoir à le faire, je le ferai », vocifère-t-il.

« Je ne comprends pas, tente-t-il d’expliquer. Je suis locataire de cette maison depuis 3 ans et en trois ans, je n’ai rien changé à mes habitudes de vie, à mes habitudes de consommation. Je ne suis pas beaucoup à la maison. Je limite le chauffage à 19° et déjà, à la base, j’ai des mensualités de 130 €, plus que mon voisin qui a une maison plus grande. »

Sans compter, précise-t-il, que « tout est isolé du sous-sol au toit, aux côtés. La chaudière a (même) été remplacée ».

« On me dit que ma facture serait baissée de 1 700 €. Pourquoi, ça, ils ne le disent pas. »

« La semaine dernière, on me dit que ma facture serait baissée de 1 700 €. Pourquoi, comment, ça, ils ne le disent pas. Mais la question n’est même pas là », s’étonne celui qui ne sait plus où se mettre.

Ses échanges avec la plateforme d’appels n’ont point abouti. Jusque-là, se plaint Le Normand, son « espace client vidé de tout document de référence ».

Cet habitant de Noues-de-Sienne, près de Vire Normandie (Calvados) a demandé à sa banque de bloquer le prélèvement automatique d’Eni jusqu’à ce que la situation s’éclaircisse.

Le Normand se tourne vers les associations de défense des consommateurs.

Ne voulant pas rester seul face à ce géant de l’énergie, il a également pris contact avec des associations de défense des consommateurs.

Souhaitant aller plus loin, il a rejoint un groupe de parole sur Facebook regroupant d’autres abonnés d’Eni qui se sentent, comme lui, « victimes des manigances » du fournisseur.