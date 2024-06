Un gagnant pas comme les autres. Ce retraité résidant à Haillicourt remporte un jackpot de 50 millions d’euros à l’Euromillions et décide de faire un don généreux à son département, celui du Pas-de-Calais. Comment en bénéficier ? On vous en dit plus à travers les prochaines lignes de ce nouvel article.

Euromillions : après avoir gagné 50 millions d’euros, ce retraité fait don d’un véhicule adapté à chaque famille handicapée du département

Cet ancien fonctionnaire, a décidé de donner une partie de son gain à l’Euromillions pour financer chaque famille handicapée du département avec un véhicule adapté. Un homme avec le coeur sur la main.

Les familles ayant au moins un membre avec un taux de handicap important et qui nécessite des déplacements en véhicule adapté sont appelées à se faire connaître.

Rapprochez-vous de l’administration locale pour effectuer votre demande. Des justificatifs médicaux attestant de l’handicap sont recquis aux potentiels bénéficiaires.

Claudine, mère de deux enfants en situation de handicap, compte parmi les heureux bénéficiaires de ce don.

Cette mère bénéficiaire d’un de ses véhicules adaptés témoigne

« Cette aide a radicalement changé notre capacité à nous déplacer pour les traitements médicaux et autres activités. Nous sommes profondément reconnaissants pour cette liberté retrouvée. », témoignait-elle, très reconnaissante du geste du gagnant.

Ces autres belles histoires qui marquent les esprits

Cette histoire n’est pas sans rappeler celle d’un autre gagnant, un homme d’une cinquantaine d’années et sans enfant qui décroche le gros lot, soit 72 149 579 euros.

Cet homme qui a préféré garder son anonymat « a décidé de reverser au moins une cinquantaine de millions à une dizaine de grandes associations nationales ».

Ce « généreux donateur anonyme» a hésité avant de se manifester pour encaisser cet argent. S’il s’est finalement résolu à le faire, c’est par « solidarité« .

Sans rien demander en contre-partie, le bienfaiteur continuait à vivre une vie normale. Il espère tout simplement que cet argent puisse être utilisé à bon escient.

« Ce don est l’un des plus importants donné à des oeuvres caritatives par un gagnant des jeux de hasard en France« , souligne Le Parisien.

« En 2008, raconte encore le quotidien francilien, Michel gagne 50 millions d’euros à Saint Michel (Charente). Il remet un chèque de 400 000 € au maire » pour créér un « espace culturel et payer les dettes de la maison de retraite ».

Il ne s’est pas arrêté là. Michel a également reglé « les cartes de cantine de tous les enfants du village« . Une opération qu’il renouvelle chaque année.