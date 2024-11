Les faits ont eu lieu le 29 octobre 2024. La carte de fidélité d’Auchan de cette femme de 55 ans a failli faire les frais de cette arnaque en pleine recrudescence en France.

Escroquerie à la carte de fidélité : « il s’est présenté en caisse pour régler 250 euros avec la cagnotte de ma mère »

Comme rapporté par France 3, cette escroquerie est malheureusement bien connue des services de police ainsi que du groupe Auchan.

« L’homme s’est présenté en caisse pour régler 250€ de jeux vidéo avec la cagnotte de fidélité de ma mère », raconte le fils de la victime.

« La carte n’est pas passée, car celle-ci était sous surveillance. En effet, Auchan connaît les numéros de cartes qui ont été piratés, mais n’en informe pas ses clients concernés ».

Alertée par la caissière, la sécurité du magasin et la police nationale a réussi à interpeller le malfaiteur, immédiatement placé en garde à vue au commissariat.

« Dans la même journée, poursuit ce dernier, trois à quatre personnes ont été victimes de cette arnaque dans le magasin. »

Jérémy déplore les négligences d’Auchan. « Non seulement, dénonce-t-il, ma mère n’a jamais été prévenue que sa carte faisait l’objet d’un piratage, mais si l’arnaque avait réussi, elle n’aurait jamais été remboursée ».

Et pour cause, souligne-t-il, le groupe est clair dans les conditions générales d’utilisation du programme de fidélité :

« En cas de perte ou de vol de la carte, AUCHAN ne pourra être tenu responsable de l’utilisation frauduleuse du montant crédité sur le » Compte Waaoh ! » et aucune demande de remboursement ne sera recevable ».

Jérémy— qui semble en savoir long sur le sujet— en dit davantage. « Des individus récupèrent des numéros de fidélité donnant accès aux cagnottes, associées à la carte de crédit Oney (créée et détenue par le groupe Mulliez (propriétaire d’Auchan) jusqu’en 2019, année de son acquisition par le groupe BPCE, NDLR), et les revendent sur le darknet pour une cinquantaine d’euros. Et les malfrats, à partir de ces numéros de carte de fidélité, peuvent reconstituer en quelques minutes sur Internet un code-barres qui est utilisable en magasin. »

« Pour la carte de paiement Oney de l’enseigne, qui est associé à la cagnotte Waaoh, les codes ne sont pas nécessaires ».

« J’attends des explications »

« Ce que je déplore, c’est qu’Auchan est au courant de cette arnaque et que rien n’est fait puisque cela continue. J’ai alerté le groupe et j’attends des explications », révèle le juriste de formation.

Une convocation a été adressée au mis en cause le 15 janvier 2025 pour une comparution sur reconnaissance de culpabilité.