Mauvaise nouvelle pour ces plus de 2 millions d’usagers en rapport avec le compteur Linky d’Enedis ! Explications.

Vers une nouvelle augmentation de la facture d’électricité ?

La Commission de régulation de l’énergie a ouvert jusqu’au 22 novembre prochain une consultation publique sur le futur tarif d’utilisation des réseaux publics d’électricité pour la période 2025-2028.

La CRE propose en effet une révision à la hausse du TURPE 7 de l’ordre de 10% en 2025. Il est l’un des trois piliers sur lesquels repose la facture, à côté du coût du courant et des taxes.

« Pour les clients particuliers, il représente environ 30 % de la facture d’électricité TTC« , peut-on lire sur EDF ENR.

C’est en quelque sorte « l’équivalent d’un péage pour utiliser les réseaux de transport d’électricité – RTE et de distribution d’électricité – Enedis« .

Cette augmentation souhaitée par le gendarme de l’énergie français sera répercutée directement sur les factures d’électricité des consommateurs – particuliers et petites ou grandes entreprises.

Pourquoi et pour quand la hausse de la TURPE 7 ?

L’objectif est de « donner les moyens aux gestionnaires de réseaux d’assurer leurs missions dans de bonnes conditions ».

Le montant du futur « péage réseau » sera connu au plus tard en janvier 2025.

« Les prix de gros de l’électricité sont en très forte baisse par rapport à 2024 et les consommateurs aux tarifs réglementés de vente ou indexés à ceux-ci devraient voir le prix de leur électricité diminuer au 1er février 2025. Anticiper l’évolution d’août 2025 à février 2025 permettrait d’éviter des mouvements de sens opposés à 6 mois d’intervalle », explique l’autorité administrative indépendante.

Électricité : une facturation particulière pour ces 2,1 millions d’usagers à cause du compteur Linky

Le régulateur a également dévoilé que les 2,1 millions de Français non encore équipés d’un compteur Linky pourraient bientôt voir tomber une facturation supplémentaire à cause de leur refus de passer à un équipement plus évolué.

La CRE constate en effet que le dispositif d’Enedis avait permis « de singulièrement réduire les coûts de relève ».

Dans la foulée, la Commission souligne que la conservation de compteurs à l’ancienne « engendre des coûts particuliers (système d’information, relève à pied, contrôle, contact client supplémentaire) », relaie La Nouvelle République.

Une taxe supplémentaire de « 6,93 € tous les deux mois » est pour l’heure en discussion pour les usagers disposant d’un compteur à l’ancienne.

Avec, en supplément, « 4,18 € (de plus) tous les deux mois » pour les ménages « qui ne communiquent pas leur index ou ne prennent pas de rendez-vous de relève ».

« L’ensemble de ces orientations sont, à ce stade, des hypothèses de travail sur lesquelles la CRE souhaite recueillir l’avis du public afin de prendre sa décision finale au plus tard début 2025. »