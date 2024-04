Prendre rendez-vous sur Doctolib, déclarer vos impôts, gérer vos allocations familiales ou encore réserver votre billet de train… Tout se fait quasiment en ligne. Malheureusement, les séniors ne sont pas toujours à l’aise avec ces technologies. Des solutions accompagnent toutefois les personnes âgées à faciliter leur quotidien numérique. Explications.

« La numérisation pénalise une partie des usagers »

Il est aujourd’hui difficile de se passer du numérique au détriment des seniors, qui ne parviennent pas toujours à s’en sortir.

« La numérisation, c’est une chance, cela simplifie la vie d’un grand nombre de personnes. Mais cela pénalise une partie des usagers lorsqu’il n’y a plus d’accueil physique et que les démarches doivent être effectuées par internet« , explique La Défenseure des droits Claire Hédon.

Ces seniors victimes d' »illectronisme »

Comme rapporté dans les colonnes du magazine Notre Temps, « 62% des 75 ans et plus, contre seulement 2% des 15-24 ans souffrent d’illectronisme« , d’après les chiffres de l’Insee 2021. Ce terme désigne notamment « le non-usage d’internet ».

« Devant mon ordinateur, je me sens désemparée et stupide quand je dois créer un compte. Si je ne suis pas aidée par l’un de mes petits-enfants, je renonce. J’arrive encore à me passer de Doctolib, mais mon généraliste et mon dentiste m’ont averti que je ne pourrai bientôt plus faire autrement pour prendre rendez-vous. », témoigne une professeure des écoles retraitée de 81 ans.

Doctolib, impôts, CAF… Les démarches en ligne facilitées pour les seniors

Ce n’est pas pour autant une fatalité puisque de nombreux « seniors sont progressivement plus présents sur les réseaux sociaux ».

Plusieurs initiatives existent pour aider les seniors à s’initier aux outils numériques. Des associations locales et des entreprises privées proposent des ateliers de formation, souvent gratuits.

Des guides complets et des fiches pratiques sont également disponibles pour apprendre à utiliser ces outils en toute autonomie.

Des associations locales et des entreprises privées organisent régulièrement des ateliers de formation afin d’accompagner les seniors. Ils peuvent être gratuits ou proposés à des tarifs souvent très abordables.

Ces ateliers peuvent aller de la navigation internet à l’utilisation des réseaux sociaux, en passant par la création d’emails et la gestion de comptes bancaires en ligne.

Famileo, EPN, Granny geek…

La plateforme en ligne Famileo permet aux personnes âgées et à leurs proches de rester connectés sans Smartphone. Les membres de la famille peuvent partager des photos, des messages et des événements via un ordinateur ou une tablette, facilitant la communication et la transmission de souvenirs.

Pour ceux qui souhaitent utiliser un ordinateur mais n’en possèdent pas chez eux, des espaces publics numériques (EPN) sont mis à disposition gratuitement dans certaines mairies ou bibliothèques.

Des entreprises du secteur social et solidaire, comme Granny geek, se révèlent également comme un accompagnement personnalisé aux seniors.