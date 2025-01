Cela fait plusieurs mois que la nouvelle génération de distributeurs d’argent ont commencé à faire leur apparition en France. Qu’est-ce qui change pour vous ? L’équipe rédactionnelle de CafeBagdad vous aide à y voir plus clair dans les prochaines lignes de ce nouvel article.

Distributeurs d’argent : la nouvelle génération arrive, ce qui va changer

À Montreuil, en Seine–Saint-Denis, par exemple, les usagers adoptent déjà ces distributeurs d’argent nouvelle génération estampillés « Cash Services ».

De nouveaux automates envahissent peu à peu tout le territoire. Les 3 groupes bancaires français dont BNP Paribas, Crédit Mutuel Alliance Fédérale et Société Générale visent un objectif de 7000 DAB ou Cash Services d’ici à 2026, avec une priorité aux « déserts bancaires », ces zones géographiques éloignées des DAB.

« Avec Cash Services, tous mes retraits sont gratuits à travers toute la France » si bien sûr « vous êtes client d’une des banques partenaires ».

Comment ça marche ? Ceux qui ont déjà eu l’occasion de s’en servir sauront que l’écran ne porte aucune marque d’une enseigne bancaire lorsque la carte bancaire est insérée. Ensuite, l’interface de votre propre banque s’affiche, vous permettant de retirer de l’argent ou d’effectuer d’autres opérations.

Cette marque de services commune aux 4 enseignes bancaires : BNP Paribas, Crédit Mutuel, CIC et SG est gérée par la société 2SF (Société des Services Fiduciaires), est-il précisé sur le site dédié à ces distributeurs d’argent nouvelle génération.

«Plus de sécurité, de rapidité et de facilité d’approvisionnement »

« Un plus grand nombre d’automates pour chaque client, c’est plus de sécurité, de rapidité et de facilité d’approvisionnement », peut-on y lire. Ces nouveaux DAB adoptent une apparence sobre de couleur noir mat.

« Vous pouvez effectuer toutes vos opérations sereinement dans tous nos points Cash Services et notamment dans les Espaces Libre-Service des agences bancaires, grâce à des dispositifs de sécurité éprouvés de protection des personnes et des biens ».

« La généralisation des automates valorisant et recyclant les billets (voire les pièces) permet de réduire les trajets pour les livraisons et approvisionnements », revendique Cash Services qui dit contribuer à la réduction des émissions de gaz à effet de serre liés aux déplacements.

« Une marque engagée en matière de responsabilité environnementale »

Sans compter la diminution en nombre des automates qui réduiront « le nombre de machines à fabriquer et l’impact carbone associé.»

« La consommation d’énergie va baisser significativement par la mutualisation du parc automates (automates supprimés, signalétique, télécommunications, serveurs, équipements de sécurité…)», assure la marque engagée. « Les matériaux usagés (automate, signalétique…) sont recyclés et remplacés par du matériel plus écologique, consommant moins d’énergie et de matières premières (ex: PMMA recyclé et technologie) ».