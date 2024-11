Toutes les voitures neuves sont actuellement dotées du fameux système “Start and stop” permettant de couper le moteur à l’arrêt. L’objectif étant de réduire la consommation (jusqu’à 10 % de carburant selon tf1info) ainsi que les rejets polluants. De nombreux conducteurs préfèrent toutefois le désactiver. Mais est-ce vraiment justifié ?

Le « Start and stop » ne fait pas l’unanimité !

Sur certains modèles de voiture, le « Start and stop » peut induire des « démarrages compliqués ». D’autres sont victimes « des à-coups ».

Les automobilistes sont de plus en plus en nombreux à douter des réelles économies d’énergie réalisées en redémarrant régulièrement son véhicule.

Il y a de ceux qui « craignent une usure prématurée de la mécanique de leur véhicule » étant amené à plusieurs reprises à redémarrer plusieurs fois son automobile.

Finalement, y a-t-il un bénéfice à désactiver son « Start and stop » ? Si vous avez l’habitude de grands trajets, sur autoroute par exemple, vous n’aurez pas à solliciter continuellement le dispositif.

Avantages du système.

En revanche, « son activation est nécessaire lorsque vous faites beaucoup de ville », indique l’équipe de tf1info, afin de réduire au maximum les émissions de carbone émises par le véhicule.

Selon les professionnels interrogés par tf1info, l’économie de carburant va de 1 à 1,5 L/100 km en ville.

Sur plusieurs mois ou années, la différence pourrait atteindre des centaines d’euros, en fonction de votre utilisation du véhicule et de vos trajets quotidiens.

Désactiver le start & stop : quelle conséquence pour votre moteur ?

Si jamais vous décidez de conserver le système Start & Stop de votre véhicule activé, pensez à entretenir régulièrement votre batterie afin qu’elle puisse mieux supporter les démarrages fréquents.

Dans la foulée, « évitez de stresser inutilement le moteur en désactivant le Start & Stop dans les embouteillages lourds », où les arrêts et redémarrages sont trop fréquents.

D’après une enquête réalisée par Auto Plus, la courroie d’accessoire et les galets tendeurs s’usent beaucoup plus vite sur certains modèles.

Mais les constructeurs l’ont d’ores et déjà anticipé en intégrant des sécurités électroniques. Voilà pourquoi d’ailleurs le système « ne s’active pas lorsque le moteur est froid« , explique le magazine sur son site.

Selon Olivier Duquesne, journaliste auprès du magazine Moniteur Automobile, « ce n’est évidemment pas nécessaire. Je comprends, c’est vrai que cela peut irriter, mais ce n’est pas pour rien que les marques automobiles l’ont créé« , fait-il allusion au fait de désactiver le Start-stop.

« Il existe une astuce plus efficace, il suffit de relâcher doucement le frein et/ou de tourner le volant. Sur certains modèles, cela permet d’éviter d’éteindre le moteur », recommande-t-il.