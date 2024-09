Des sacs transparents pour les ordures ménagères ! C’est la nouvelle norme depuis le 1er septembre dans près d’une vingtaine de communes.

Des sacs translucides pour les déchets ménagers pour vérifier que les usagers respectent bien les consignes de tri sinon « c’est refusé »

Les sacs opaques, c’est fini ! L’idée, expliquent nos confrères de France 3 Normandie, c’est de pouvoir « vérifier au moment de la collecte que les usagers » suivent à la lettre « les consignes de tri« .

Dans le cas contraire, « le sac reste à la maison » ! La Communauté de communes de la Côte d’Albâtre (CCCA) a décidé de voir de plus près les habitudes de tri de ses habitants pour « plus de transparence ».

Jusqu’à présent, les sacs-poubelle opaques permettaient aux erreurs de tri de passer inaperçues.

Les administrés n’ayant pas toujours une connaissance approfondie sur ce qui peut se recycler ou non… Les communes de la côte d’Albâtre en Seine-Maritime ont préféré non pas « punir le contrevenant, mais de progresser dans le tri et de gérer les poubelles en toute conscience », relaie le média.

« Les gens mettent tout et n’importe quoi dans les sacs, et on ne peut pas contrôler. Maintenant, si le tri est mal fait, on a une petite étiquette qu’on glisse dans la boîte à lettres pour prévenir les gens que le tri est mal fait », témoigne Emmanuel Martin, rippeur.

L’objectif affiché des sacs transparents

« L’idée des sacs translucides, c’est de dire qu’il faut absolument mettre le bon déchet au bon endroit, et d’inciter les habitants à mieux trier même s’ils le font déjà. C’est aussi un moyen de communiquer sur les grands enjeux des déchets à moyen terme, confie Jérôme Lheureux, le président de la Communauté de communes de la côte d’Albâtre. On travaille pour nos enfants et l’avenir de notre planète« , poursuit-il.

Sur les 10 000 tonnes de déchets produits annuellement par la CCCA, 7 000 finissent en décharge (ordures ménagères résiduelles).

En rendant le tri visible grâce aux sacs transparents, la communauté de communes espère « récupérer 1 000 tonnes » supplémentaires de déchets recyclables.

« Dès qu’il y a un pot de yaourt, c’est refusé ! »

« Il y a encore des efforts à faire, certains l’ont intégré, d’autres pas encore, par négligence ou facilité. L’acte de tri permet une valorisation des produits triés par les habitants« , explique le président de la communauté de communes.

« C’est aussi un coût moindre pour la communauté de communes, donc pour les habitants », ajoute Jérôme Lheureux.

« On regarde si c’est bien trié ! Pots de yaourts, emballages cartonnés, journaux. Dès qu’il y a un pot de yaourt, c’est refusé !« , indique Christopher Lepetit, rippeur, lui aussi.

Les communes concernées

Ces sacs translucides gratuits sont à récupérer dans les 21 mairies. Voici la liste complète : Angiens – Auberville-la-Manuelle – Blosseville-sur-Mer – Bosville – Cany-Barville – Fontaine-le-Dun – Héberville – Ingouville-sur-Mer – La Chapelle-sur-Dun – La Gaillarde – Manneville-ès-Plains – Normanville – Ourville-en-Caux – Saint Aubin-sur-Mer – Sotteville-sur-Mer – Saint-Martin-aux-Buneaux – Saint Riquier-ès-Plains Thiouville – Saint-Pierre-le-Viger -Veulettes-sur-Mer – Vinnemerville.