Des lots de fromage rappelés dans toute la France à cause de la présence de staphylocoque doré

Rappel de plus de 300 références de fromages soupçonnés d’être contaminés aux staphylocoques. Plus de détails à travers les prochaines lignes de ce nouvel article.

Les rappels produits portant sur le fromage sont monnaie courante ces derniers temps.

Après les paquets de fromage râpé, sachets de 200 g trois fromages (maasdam, emmental, mozzarella), de la marque Paturages, vendus dans les magasins Intermarché et Netto de près d’une quarantaine de départements, ce produit très apprécié des Français fait à nouveau l’objet d’une procédure de rappel.

Cette fois-ci, la Listeria monocytogenes n’est pas en cause. Comme précisé par la fiche émise par Rappel Conso, du staphylocoque doré y a été détecté.

« Les toxi-infections alimentaires causées par les entérotoxine staphylococciques se traduisent par des troubles gastro-intestinaux (vomissements surtout) apparaissant dans les heures qui suivent l’ingestion et disparaissant en général rapidement« , nous informe la plateforme gouvernementale.

Plus de 300 références de fourme d’Ambert rappelées

Si vous détenez l’un ou l’autre de ses 308 références de fromages concernées, et présentées à la coupe sous papier aluminium, et conditionné en carton de deux unités… Il est vivement recommandé de ne pas les consommer et de les détruire.

Concernant le fromage fourme d’Ambert au lait cru de la marque les Caves d’Ordanche, le lot rappelé porte le numéro 07802324, code-barre GTIN 3277593329024.

Sa date de durabilité minimale (DDM) est fixée jusqu’au 22 mai 2024. Ces denrées ont été commercialisées depuis le 18 mars.

« C’est un cas isolé très ponctuel »

« Le produit ne peut pas être acheté en grande distribution, mais peut se retrouver dans des plats préparés ou encore en restauration. Cette alerte est un cas isolé très ponctuel« , explique une responsable du service qualité de la société laitière de Laqueuille à la rédaction de RMC Conso.

Un numéro est mis à la disposition des clients concernés : le 06.65.97.80.62. Comme précisé par Rappel Conso, les consommateurs lésés peuvent obtenir un bon d’achat jusqu’au jeudi 23 mai 2024, en échange d’un justificatif d’achat.

Cette fourme produite par «Fromages de nos terroirs» rappelé pour la même raison

Une autre fourme produite en Bretagne et sans marque a également été rappelée vendredi dernier pour le même motif.

Deux lots de cette fourme piquée à l’audace au lait cru fabriquée par «Fromages de nos terroirs» dans le Morbihan (Pontivy) a été vendue entre le 22 et le 29 avril 2024.

Ils portent les numéros 078023244 et 0780232412, avec comme DDM fixées respectivement au 21 et 24 juin 2024.

Ces fromages à la coupe de 2,2 kg emballé sous papier commercialisés en Bretagne et dans les Pays de la Loire ont été conditionnés en carton de deux unités.