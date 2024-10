Dépassement d’un tracteur sur une ligne blanche : cette manœuvre est-elle autorisée ? Quelles sanctions en cas d’infraction ? La rédaction de CafeBagdad vous aide à y voir plus clair.

Que dit le Code de la route sur la ligne blanche sur la route ?

Pour répondre à la question, revenons à l’article R. 412-9 du Code de la route qui énonce que « lorsque des lignes longitudinales continues axiales ou séparatives de voies de circulation sont apposées sur la chaussée, elles interdisent aux conducteurs leur franchissement ou leur chevauchement. ».

Ces situations qui permettent de franchir la ligne continue

Cependant, il y a des exceptions à la règle qui vous permet de faire fi de la ligne continue.

« On peut franchir ou chevaucher une ligne blanche quand un obstacle fixe se présente sur la voie de circulation. Style un arbre couché sur la route ou des branches. », rappelle auprès du site republicain-lorrain.fr, la police municipale de Metz.

C’est également le cas si vous souhaitez dépasser « un véhicule à traction animale, un engin à deux ou à trois roues, un piéton, un cavalier ou un animal​, un objet fixe ou en cas des travaux ». Mais il faut toujours mettre son clignotant.

Par ailleurs, l‘automobiliste est tenu de respecter une distance «d’au moins un mètre en agglomération et d’un mètre et demi hors agglomération​», stipule le Code de la route. Une option uniquement possible que si la visibilité le permet.

Dépasser un tracteur sur une ligne blanche : autorisé ou pas ?

Quid des tracteurs ? Dès lors qu’il s’agisse d’un véhicule motorisé à quatre roues (peu importe sa vitesse), vous ne devez en aucun cas franchir la ligne blanche.

« Doubler sur une ligne blanche est interdit pour dépasser un véhicule lent, tel qu’un tracteur ou un engin agricole, de même qu’un véhicule arrêté qui va reprendre sa route, comme un bus ou un camion de ramassage des poubelles», relaie le site Groupama.

« C’est pourquoi on ne peut doubler une moissonneuse ni même… une voiture sans permis, souligne aussi la police municipale auprès du Républicain-Lorrain. Tous les usagers sont concernés par la stricte application du Code de la route, y compris les motards. »

Une amende forfaitaire de 135 € en cas d’infraction

Gare à la prune si vous êtes pris la main dans le sac ! « PV de 135 € (contravention de 4e classe), 90 € en cas de minoration et trois points en moins s’il s’agit d’un franchissement. Pour un chevauchement, il faut compter un PV de 135 € ou une amende minorée à 90 € et un point en moins. ».