Vous commencez sérieusement à être importuné par les appels indésirables ? Pas de panique, cette arme redoutable est ultra-efficace contre le démarchage téléphonique. On vous en dit plus dans les prochaines lignes de ce nouvel article.

Nouvelles règles concernant la lutte contre le démarchage téléphonique.

« On parle de démarchage téléphonique abusif lorsque vous recevez des appels téléphoniques commerciaux non désirés », précise le site service-public.fr.

Si « depuis le 1er mars 2023, le démarchage téléphonique des consommateurs » a été de plus en plus encadré, le fléau persiste et signe.

Rappelons qu’il est « désormais autorisé uniquement du lundi au vendredi, de 10 heures à 13 heures et de 14 heures à 20 heures. Il est en revanche interdit le samedi, le dimanche et les jours fériés ».

Que vous soyez sur « Bloctel » OU PAS… Les mêmes règles s’appliquent !

Pour votre information, sachez que cet « encadrement » vaut aussi bien aux personnes non inscrites sur « Bloctel », la liste d’opposition au démarchage téléphonique qu’à celles inscrites mais sollicitées dans le cadre d’un contrat en cours, Peut-on lire sur le site du service public.

Attention toutefois, « Bloctel ne gère pas les démarchages pour la Rénovation énergétique, pour le CPF, les SMS et les courriels. »

Démarchage téléphonique : l’arme secrète pour en venir à bout des appels abusifs

Pour aider les consommateurs à signaler plus facilement les abus, l’Af2m modernise son site 33700, la plateforme de référence pour lutter contre les appels intempestifs.

Comme détaillé dans les colonnes du site 01Net, après la mise à jour de la plateforme 33700, les internautes peuvent dorénavant jouir « d’une interface simplifiée et d’options de signalement élargies », permettant même aux utilisateurs de joindre une capture d’écran ainsi qu’un formulaire en ligne, pour un traitement accéléré des plaintes.

Deux gros boutons ont en effet fait leur apparition : « signaler avec un formulaire » et « signaler avec une capture d’écran ». Comment ça marche ?

La deuxième option présente en effet « un QR code à flasher » depuis votre téléphone.

« Vos signalements seront transférés à votre opérateur et à l’opérateur du numéro signalé ».

Elle vous donne directement accès sur une page qui vous demandera aussitôt votre numéro de téléphone ainsi que la capture d’écran que vous devez sélectionner depuis la galerie.

« Vos signalements seront ensuite transférés à votre opérateur et à l’opérateur du numéro signalé afin qu’ils puissent les traiter pour cette même finalité ».

Le site Signal Conso permet en outre, de signaler à la répression des fraudes tout « appel indésirable incessant, démarchage à domicile, spams, démarchage SMS malgré Bloctel, etc. ».