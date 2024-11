Démarchage téléphonique : enfin la tranquillité en bloquant ces numéros

Dites stop au démarchage téléphonique : voici une série de numéros à bloquer sans hésiter pour vous débarrasser enfin des appels indésirables.

Recevoir des appels incessants de démarcheurs téléphoniques, notamment de télévendeurs ou de messageries vocales automatisées, pose un véritable problème à un Français sur deux.

Selon une récente étude publiée par Notify, relayée par TF1, 56 % des contribuables se disent même « beaucoup trop sollicités » au téléphone par les marques. Par ailleurs, 37,9 % estiment être « un peu trop sollicités« .

La colère gronde

D’un individu à l’autre, toutes les conversations sont presque les mêmes. « Ils veulent refaire mon électricité très régulièrement, ils veulent me mettre des panneaux solaires…« , témoigne une femme qui tente de cacher devant la caméra son mécontentement rien qu’à parler du démarchage téléphonique.

Une autre, plus critique, de poursuivre : « C’est l’enfer. On en bloque un, il y en a quinze qui reviennent derrière. »

L’usage de nombreuses plateformes qui aident à bloquer ces appels n’est pas toujours efficace à 100 %.

Et un jeune homme d’ajouter : « Tout ça, ce sont des numéros qui m’ont appelé plusieurs fois et que j’ai bloqués. »

Et de préciser : « Je leur réponds que je ne suis pas intéressé, merci, au revoir. » Dans la plupart des cas, « ils rappellent avec le même début de numéro, il y a juste la fin qui change. Même si on est inscrit à Bloctel, malheureusement, il n’y a rien à faire, ils insistent pour appeler« , explique-t-il.

Si les numéros masqués ou ceux débutant par 09 suscitent souvent la méfiance du grand public, d’autres, qui donnent l’impression d’être des appels locaux, peuvent facilement induire en erreur.

Pour encadrer le démarchage téléphonique, devenu de plus en plus impopulaire auprès de la population, l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse (Arcep) a défini 12 séries de numéros spécifiques, chacune attribuée aux centres d’appels.

Une initiative qui permet à chacun d’identifier les appels de démarchage téléphonique et de décider de les accepter ou de les rejeter.

En connaissant ces numéros, il est également possible pour chaque usager de les bloquer simplement, réduisant la fréquence des appels indésirables.

Les numéros pour France métropolitaine

En France métropolitaine, ces identifiants en question sont seulement au nombre de 12.

Deux préfixes qui commencent par 01

0163

0162

Deux préfixes qui commencent par 03

0378

0377

Deux préfixes qui commencent par 02

0271

0270

Deux préfixes qui commencent par 04

0424

0425

Deux préfixes qui commencent par 05

0568

0569

Deux préfixes qui commencent par 09

0948

0949.

Les préfixes pour Outre-mer

09475 Saint-Martin, Saint-Barthélemy et pour la Guadeloupe.

09476 pour la Guyane

09477 pour la Martinique

09478/09479 pour Mayotte et la Réunion