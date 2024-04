Combien gagnent réellement les salariés en France selon le rapport annuel de l’Observatoire des inégalités ?

82 € sur 100 découlent des salaires

En excluant les pensions de retraite et les allocations chômage, l’analyse des revenus totaux en France révèle que 82 euros sur 100 proviennent des salaires.

Les revenus du patrimoine, tels que les loyers perçus par les propriétaires immobiliers, représentent 11% des revenus totaux. Quant aux revenus des indépendants (artisans, commerçants, etc.), ils constituent uniquement 7%. « Les salaires, indique le même rapport, sont au cœur de la question des inégalités.

« En moyenne, un salarié à temps plein touche 2 630 € nets par mois (données Insee 2022). Ce montant net correspond à 3 466 € brut auxquels on retire les cotisations sociales, soit ce que le salarié paie pour sa santé, le chômage, la retraite, etc. », Précise l’Observatoire.

« Pour les hommes, le salaire net moyen mensuel à temps plein est de 2 800 €, pour les femmes de 2 400 €. Pour les cadres, la moyenne est de 4 500 € nets, pour les ouvriers, de 1 940 €, note le rapport. Au total, plus de 3 000 € nets séparent les hommes cadres (4 800 € mensuels) des femmes ouvrières (1 700 €) ».

« Une personne à mi-temps touche moitié moins qu’une personne à plein temps»

« Personne ne conteste qu’une personne à mi-temps touche moitié moins qu’une personne à plein temps, écrivent les auteurs du rapport annuel. Pour autant, les véritables revenus salariaux, trop négligés dans le débat public, reflètent les niveaux de vie issus du travail, notamment ceux des catégories populaires qui sont plus touchées par le chômage et des femmes, plus souvent en temps partiel ».

Découvrez si vous gagnez plus ou moins que le salaire moyen français

Un quart des salariés perçoivent moins de 1 670 € net par mois (pour un temps plein), la moitié moins de 2 092 €.

« À 3 000 €, on se situe parmi les 23 % les mieux rémunérés et à 4 170 €, on entre dans le top 10 % des hauts salaires, révélait ce janvier 2024, inegalites.fr. Pour atteindre le 1 % du sommet, il faut afficher un salaire d’au moins 10 000 € par mois. Au-delà, les données ne sont pas disponibles. », détaille le site.

Où vous situez-vous donc sur l’échelle des salaires ? Pour y répondre, vous pouvez recourir à l’outil proposé par l’Observatoire des inégalités. Ce comparateur des salaires a d’ores et déjà été consulté plus de 3 millions de fois.

Ne surtout pas confondre salaire et niveau de vie

Rappelons que ces données concernent uniquement le secteur privé. Les employés du secteur public sont souvent « supérieurs du fait du niveau plus élevé des qualifications ».

Il ne faut surtout pas confondre salaire avec le niveau de vie disponible. Ce dernier concept prend en compte l’ensemble des ressources financières d’un ménage. Sans omettre les impôts et la composition de la famille.