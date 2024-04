Cet air fryer de grande marque est disponible à petit prix chez l’enseigne allemande Lidl. Nul doute qu’il fera un gros carton. Explications.

publicité

L’air fryer vendu chez Lidl, un appareil qui remplit toutes ses rôles à la perfection

C’est une friteuse à air qui remplit parfaitement ses promesses : une cuisine sans la moindre goutte d’huile, mais qui reste « gourmande« , « un usage simple », et « efficace, et surtout une contenance pour y faire des plats pour tous« , peut-on lire dans le quotidien régional Ouest France.

Que vous prévoyez de faire des frites ou un bon poulet, cet air fryer saura répondre à vos attentes. Il peut même vous servir à préparer des légumes dorés à point.

Découvrez cette célèbre friteuse à air commercialisée à prix cassé chez Lidl

Les friteuses sans huile font aujourd’hui un véritable tabac dans les foyers français. Elles ont non seulement remplacé la friteuse classique, le four, le micro-ondes et la poêle !

publicité

C’est une friteuse à air de grande marque qui est récemment arrivée sur le site de Lidl. Il se vend à un prix des plus compétitifs. Il s’agit plus précisément de la friteuse à air chaud Easy Fry Max Tefal pour six personnes.

Un prix qui défie toute concurrence

Cet appareil doté d’une capacité de cinq litres se vend normalement à 109 euros. Lidl frappe un grand coup en proposant cet air fryer à seulement 89,99 euros.

Si ce bon plan vous plaît, n’attendez pas trop longtemps pour vous en offrir un ! Il a commencé à être mis en vente depuis le 11 avril 2024. Les exemplaires risquent de s’écouler comme des petits pains !

Cette friteuse sans huile comporte 10 programmes de cuisson automatiques spécialement conçus pour concocter des frites, du poisson, du poulet, des légumes ou encore des desserts.

Mieux encore : il n’y a pas de risque à ce que vos plats ne brûlent. Vous pouvez même vous inspirer à partir du livre de recettes intégré à la friteuse.

Caractéristiques techniques.

Le panier à friture est par ailleurs, compatible au lave-vaisselle. De quoi vous épargner la corvée de nettoyage. Il fait 36,8 cm de longueur x 36,8 cm de largeur x 35,7 cm de hauteur.

Il pèse environ cinq kilos. Il peut donc ne pas trouver sa place dans les petites cuisines en étant aussi imposant.

Mais vu toutes ses fonctionnalités, on peut très bien ferme les yeux et lui pardonner ce petit défaut ! Qu’en dites-vous ?

L’air fryer reste tout de même une solution très pratique. Il est à la fois une façon très « économique » mais aussi « saine » pour faire la cuisine.