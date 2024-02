Des difficultés pour régler votre loyer ? Découvrez comment vous pouvez obtenir 1100 euros d’aide supplémentaire avec les APL de la CAF. On vous aide à y voir plus clair à travers les prochaines lignes de notre article.

Les aides aux logements de la CAF.

Selon la Drees, 6,6 millions de foyers touchent aujourd’hui une aide au logement. 3 millions d’entre eux ont le droit à l‘APL, correspondant à un pourcentage de 44%.

Les 56% restants se répartissent entre deux autres types d’aides au logement : l’ALF, destinée aux familles avec enfants, et l’ALS, conçue pour les personnes ayant des ressources limitées et ne pouvant prétendre ni à l’APL ni à l’ALF.

Découvrez cette aide de 1100 € pour payer votre loyer en complément des APL de la CAF

Cette année, un nouveau coup de pouce d’un montant de 1100 € pourra profiter au plus grand nombre. Détrompez-vous, ces aides ne concernent en rien les allocations traditionnelles de la CAF mentionnées précédemment.

Cette aide qui peut-être touchée en plus des APL n’est autre que l’AIDE MOBILI-JEUNE®. En quoi consiste-t-elle vraiment ? Il s’agit d' »une aide au logement prenant en charge une partie du loyer des jeunes de moins de 30 ans, apprentis et alternants d’une entreprise du secteur privé non agricole ».

« Le montant de L’AIDE MOBILI-JEUNE® est plafonné à 1 100 euros par année de formation sur 11 mensualités« . Elle « peut être sollicitée sur deux années de formation maximum, consécutives ou non, soit deux fois 11 mois », Précise le site actionlogement.fr.

Quel montant selon sa situation ?

Comme précisé sur le site, « le calcul de cette aide est effectué sur le loyer après déduction de l’aide au logement (APL) ». Avec un loyer de 350 euros (charges comprises), si vous touchez 220 euros d’APL, vous pouvez prétendre au montant maximum de L’AIDE MOBILI-JEUNE® qui s’élève à 100 euros.

« Pour un loyer de 350 euros (charges comprises), si vous touchez 280 euros d’APL, l’aide qui vous sera versée s’élèvera à 70€ ». Notons que le montant de L’AIDE MOBILI-JEUNE® est de « 10 € minimum par mois ».

Conditions pour bénéficier de cette aide d’Action Logement.

Pour bénéficier de l’aide au logement MOBILI-JEUNE®, vous devez :

Avoir moins de 30 ans et être salarié du secteur privé non agricole,

Être en contrat d’apprentissage ou de professionnalisation,

Ne pas avoir de dossier MOBILI-JEUNE® en cours ou avoir terminé le précédent,

Avoir un salaire mensuel brut inférieur ou égal à 80% du SMIC,

Changer de résidence pour vous rapprocher de votre emploi ( nouveau logement à plus de 70km, ou à défaut, un temps de trajet supérieur à 40 minutes entre votre nouvelle et votre ancienne adresse)

Respecter les conditions liées au logement : qu’il soit loué vide ou meublé, conventionné ou non à l’APL, ou sous-loué exclusivement dans le parc social HLM.