Si vous aimez ce légume vendu en supermarché, il vaut mieux l’acheter bio en raison de sa forte contamination en pesticides. On vous explique pourquoi. Retrouvez plus de détails dans les prochaines lignes de ce nouvel article.

Gare aux maladies de civilisation

Pour prévenir les maladies dites de « civilisation« , vous devez faire davantage attention à ce que vous mettez dans votre assiette. Les spécialistes recommandent vivement d’éviter les produits transformés et industriels, réputés nocifs pour la santé.

Privilégiez autant que possible les fruits et légumes biologiques. Comme les produits bio coûtent généralement plus chers, beaucoup de consommateurs sont tentés de choisir des aliments non bio… Une stratégie qui peut s’avérer contre-productive, à moins d’être bien informé.

Découvrez ce légume du supermarché gorgé de pesticides, achetez-le toujours bio

Dans tous les cas, un légume en particulier ne devrait jamais être acheté non bio en raison de sa forte contamination en pesticides. Découvrez-le au plus vite. Il pourrait bien être votre légume préféré !

Vous n’êtes pas sans savoir que la mondialisation, l’agriculture intensive et l’utilisation généralisée de pesticides ont contribué à la baisse de la qualité des aliments que nous consommons au quotidien. Malheureusement, cette pratique ne faiblit pas avec le temps.

Heureusement, certains agriculteurs privilégient la qualité en optant pour des cultures biologiques. Mais cela a un prix. Un coût qui se justifie sachant l’impact sur notre santé.

L’Environmental Working Group a dernièrement dirigé une étude qui a permis d’identifier les fruits et légumes les plus contaminés par les pesticides parmi les plus consommés au monde.

Des 46 variétés analysées, les épinards arrivent en tête de liste. En raison de leur forte absorption des pesticides, il est conseillé d’opter pour des épinards bio.

Si vous avez besoin de ce légume très fibreux et riche en eau pour concocter votre recette, il vaut mieux vous en approvisionner dans l’épicerie bio de votre quartier.

Top 3 des fruits les plus chargés en pesticides.

Viennent ensuite le chou frisé et les poivrons rouges/verts. Du côté des fruits, on retrouve les fraises en haut du classement, suivies des pêches, des poires et des nectarines.

Les fruits et légumes les moins concentrés en pesticides.

Comme révélé par l’organisation américaine, les carottes, champignons et patates douces contiennent très peu de pesticides. Les pastèques, les mangues ainsi que les kiwis sont quant à eux, les trois fruits les moins chargés en pesticides. De quoi vous permettre d’alléger votre budget courses.