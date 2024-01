Si vous prévoyez de voyager dans ce pays, ne pensez surtout pas à mâcher du chewing-gum sinon vous allez le payer cher. Décryptage.

Ces interdictions vraiment improbables auxquelles les touristes doivent prendre garde.

Il y a des pays où les lois sont vraiment surprenantes. C’est le cas des Etats-Unis qui ont interdit les Kinder Surprise.

Après le décès par étouffement d’un enfant qui avait accidentellement avalé un petit jouet, le pays a voté la loi « Federal Food, Drug & Cosmetic Act » stipulant que « les produits de confiserie contenant un objet sans valeur nutritive, partiellement ou totalement encastré, ne peuvent pas être vendus aux États-Unis ».

La fameuse galette des rois est également dans le viseur de l’Agence américaine des produits alimentaires et médicamenteux. Par conséquent, les boulangers sont tenus de vendre séparément les fèves et d’informer leurs clients des risques associés.

En effet, « un aliment comestible ne doit pas contenir d’éléments non-comestibles », est-il rappelé dans les colonnes du JDN.

Il est par ailleurs interdit d’embarquer des champignons, de la terre ou encore de la peinture dans ses bagages.

Dans ce pays, mâcher un chewing-gum peut vous coûter une sacrée amende !

Le saviez-vous ? Dans cet autre pays, il est vivement déconseillé de mâcher du chewing-gum, particulièrement dans les lieux publics. Singapour interdit non seulement la vente mais aussi la consommation de chewing-gums. Gare à vous en cas de non-respect de la réglementation, l’amende qui vous pend au nez est très salée.

Pourquoi cette loi insolite ? Pourquoi parle-t-on de « nuisances non dégradables » ?

Depuis 1992, les autorités ont décrit ces fameuses gommes comme étant des « nuisances non dégradables ». Il y a 30 ans de cela, le métro de la ville ne pouvait pas ouvrir ses portes en raison d’un chewing-gum coincé dans le mécanisme.

« Si un Singapourien est pris avec un chewing-gum dans la bouche, il écope d’une amende de 1.000 euros et à des travaux d’intérêt général ». Depuis 2004, cette loi a été légèrement modifiée : ceux qui cherchent à améliorer leur santé bucco-dentaire peuvent néanmoins à des fins thérapeutiques obtenir ces bonbons à la menthe sur ordonnance médicale.

Les autorités ne plaisantent pas sur le sujet !

En 2005, rapporte le Routard, un détenu a vu sa dernière demande de mâcher un chewing-gum avant son exécution refusée, car cela a été qualifié comme « trop grossier, même dans le couloir de la mort ».

N’essayez surtout pas d’en importer dans le but d’en vendre, la sanction peut aller jusqu’à 1 an d’emprisonnement et 100 000 dollars singapouriens d’amende.