Malgré des revenus réguliers et confortables, ce décorateur dans l’audiovisuel n’a toujours pas décroché son crédit immobilier prévu pour financer l’acha de la maison qu’il a trouvée dans le Gard.

Crédit immobilier : avec 4 500 euros nets par mois, la banque lui refuse son financement

Et pourtant, son « offre d’achat a été acceptée en mai », précise Le Parisien.

« Elle (la maison) est à 150 000 euros sans frais d’agence, j’apporte 18 000 euros pour couvrir les frais de notaire et je garde un peu d’argent de côté », confie Olivier.

Pour un emprunt sur une durée de 25 ans, la mensualité ne s’élèverait qu’autour de 800 euros pour Olivier, « soit autant que les 815 euros » qu’il paye pour son loyer actuel.

Le problème, c’est qu’Olivier n’a pas de CDI avec son statut d’intermittent du spectacle. Voilà qui bloque son dossier.

« J’ai des revenus stables, durables et une activité régulière, assure-t-il. […] Pour un intermittent, il faut déclarer 507 heures d’activité sur les 12 derniers mois pour ouvrir des droits, moi, je fais entre 1 000 et 1 300 heures par an. […] Aujourd’hui, en tant que décorateur, estime-t-il, je gagne bien ma vie. »

« J’y suis depuis plus de 20 ans »

Comme indiqué dans le quotidien francilien, le quadragénaire gardois, installé à Portes, près d’Alès travaille pour des films ou des séries, à l’instar de Daryl Dixon ou encore d’Ici Tout Commence, le programme culte de TF1.

Olivier est quelque peu dérouté par la situation. « J’y suis depuis plus de 20 ans, fait-il allusion à son établissement bancaire. J’ai eu très peu de découverts depuis et ils ne voulaient me prêter que 70 000 €« , déplore le décorateur dans l’audiovisuel.

« Avec ça, je ne pourrais acheter que la porte d’entrée »

« Je leur ai dit pour plaisanter qu’avec ça, je ne pourrais acheter que la porte d’entrée », poursuit-il. Si la banque n’est pas favorable au dossier d’Olivier, cela peut également avoir une autre explication.

Comme précisé par Le Parisien, la maison que souhaite s’offrir notre décorateur est classée G (comprendre par là que le logement constitue une passoire énergétique).

Si le quadragénaire a décidé de solliciter les services de courtiers… Ces derniers semblent, eux aussi, ne pas être très emballé à travailler sur son dossier.

La banque CIC a une offre sur-mesure pour les actifs sans CDI

Pour les personnes dans la même situation qu’Olivier, la banque CIC propose un prêt immobilier destiné aux actifs non au CDI.

Mais seuls les clients de la banque y sont éligibles. Pour cela, il faut avoir au moins trois ans d’ancienneté.

Ils peuvent donc moduler leurs remboursements selon les fluctuations de leurs revenus.