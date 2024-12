Compteurs Linky : La Cour des comptes dénonce les gros bénéfices d’Enedis au détriment des consommateurs ? Son rapport portant sur le dispositif en dit long…

Un coût beaucoup « moins cher »

Le déploiement national du petit boîtier « entre 2016 et 2021» , est-il précisé, « a coûté moins cher que prévu », soit 18% de moins que le budget de départ.

Si l’enveloppe estimée s’élevait à plus de 5 milliards d’euros, cette opération n’a dépensé que 4,6 milliards en tout.

Compteurs Linky : des gros bénéfices pour Enedis et finalement pas pour les consommateurs selon la Cour des comptes

Ce n’est d’ailleurs pas le seul constat de la juridiction supérieure. La Cour met également en avant celui à qui cette opération massive a le plus profité. Les «bénéfices réels» vont surtout du côté d’Enedis plutôt que vers les consommateurs.

Le compteur Linky a en effet permis de réaliser « des gains d’efficacité [qui] bénéficient d’ores et déjà aux distributeurs d’électricité, aux fournisseurs et aux consommateurs », par le biais d’une « diminution des coûts de relève et des petites interventions devenues téléopérables, ou encore de la réduction de certaines pertes liées aux anomalies de comptage ou aux erreurs de facturation », détaille le rapport.

L’institution indique par ailleurs que si une partie des gains a été répercutée sur les tarifs « à travers la baisse du coût de certaines prestations », les économies réelles réalisées par les usagers restent loin de celles qui étaient préalablement annoncées.

Les 9,7 milliards d’euros d’économies escomptées devaient reposer d’une part sur une baisse de la consommation des usagers (2 milliards d’euros) et une amélioration du marché de détail ( 7,7 milliards d’euros).

Or, le premier objectif n’a pas été atteint, les Français n’ayant pas modifié leurs comportements.

Si le déploiement des compteurs Linky n’ont pas eu l’effet escompté chez les consommateurs, Enedis demeure le gros gagnant de l’affaire : le distributeur a effectivement fait d’énormes bénéfices.

Enedis a empoché 311 millions d’euros de rémunération supplémentaire pour 2016 et 2023 « au regard des règles habituelles » auxquels s’ajoutent 407 millions d’euros de régulation incitative pour la période entre 2016 et 2022.

Linky : Enedis a-t-il profité des usagers ?

Enedis a profité d’un report de charges sur le dos des consommateurs, qui supportent désormais, via le TURPE, un coût supplémentaire de 785 millions d’euros lié à la mise en œuvre de Linky ( de 2022 à 2029).

La Cour des comptes réclame à la Commission de régulation de l’énergie de bien « s’assurer que les gains perçus par Enedis du fait du régime spécifique de rémunération des actifs Linky seront employés au financement de son programme d’investissement dans les réseaux ».