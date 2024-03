Gare à cette nouvelle escroquerie qui cible les utilisateurs de compteurs Linky ! Attention, vous pouvez y perdre gros. L’équipe rédactionnelle CafeBagdad vous en dit plus dans les prochaines lignes de ce nouvel article.

Compteur Linky : alerte danger, cette arnaque pourrait vous ruiner !

Les arnaques à la fausse qualité ne cessent de se multiplier en France. Les appels à la vigilance sont fréquents. La tendance prend de plus en plus d’ampleur.

De individus malintentionnés se font passer pour des agents de la société pour leur soutirer de l’argent ou des informations personnelles.

Sur fond de crise énergétique, ces faux employés expliquent aux particuliers qu’il leur est possible de faire des économies en changeant leur compteur Linky. En contrepartie, ces faux agents d’Enedis facturent l’intervention jusqu’à 6.000 euros.

Enedis tire la sonnette d’alarme sur une arnaque en cours.

Si les victimes tombent aussi facilement, c’est parce que les arnaqueurs les persuadent que leur consommation d’électricité risque d’atteindre des sommets. Ils leur font croire que leur compteur est défaillant ou victime de bugs, ce qui peut entraîner des factures allant jusqu’à plusieurs milliers d’euros.

Sur son site officiel, Enedis a publié un communiqué de presse où elle révèle à ses 37,5 millions d’usagers en France avoir “été informée de l’utilisation de son nom et de l’identité de certains de ses collaborateurs à des fins frauduleuses, telles que la réalisation de modifications dangereuses et illégales sur le tableau électrique de ses clients”.

Enedis rappelle n’effectuer aucun démarchage commercial. En outre, signale-t-elle, la compagnie « ne vend aucun produit et service qui “altéreraient l’intégrité du tableau électrique de ses clients afin de réduire partiellement ou totalement” leur consommation d’électricité.

« 375.000 € d’amende » !

Les personnes âgées ou isolées sont les cibles privilégiées de ce type d’arnaque. « Ce délit est généralement puni de cinq ans d’emprisonnement et de 375.000 € d’amende« .

Compteur Linky : les bons réflexes à adopter d’urgence pour se prémunir de cette escroquerie

Si un inconnu débarque chez vous, ayez toujours le réflexe de demander une carte professionnelle, un ordre de mission ou encore un justificatif d’intervention.

Il faut noter que l’entreprise prend toujours le soin de prévenir ses clients en amont de toute visite d’un agent.

En cas de suspicion (et en l’absence d’une prise de rendez-vous avec la compagnie), prenez contact avec Enedis au 09 70 83 19 70. Sinon, il est également possible d’alerter la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF).