Comment peut-on devenir propriétaire d’un appartement de 70 m² au SMIC ? Oui, c’est possible

Non, vous n’êtes pas en train de rêver ! On peut très bien devenir propriétaire en touchant le Smic. « Jusqu’à 70 m2 à Mulhouse », nous apprend Le Parisien … On vous explique tout dans les prochaines lignes de ce nouvel article.

« Décrocher un crédit immobilier quand on est au smic reste tout à fait possible ».

Bonne nouvelle pour les 20 % des actifs français qui touchent 1 398,69 € net par mois ! Même avec des taux avoisinant 4 %, les Français percevant le Smic peuvent (toujours espérer) accéder à la propriété.

Comme souligné dans les colonnes du quotidien francilien, devenir propriétaire n’est pas uniquement « réservé aux plus aisés(…) Décrocher un crédit immobilier quand on est au smic est certes plus difficile, mais reste tout à fait possible ».

« La part de nos clients qui gagnent moins de 1 500 euros par mois est de 2 %, dévoile Olivier Carreau, directeur de la stratégie et des opérations du courtier en ligne Pretto, qui a effectué une étude sur le sujet. C’est une part certes faible mais non négligeable. », Appuie-t-il.

Dans son étude, Pretto explique qu’un salarié au Smic peut emprunter jusqu’à 90 730 € sur 25 ans, avec un taux de 4,22 %. Un capital qui ne permettrait d’acheter qu’un 9m2 à Paris ou un 19m2 à Lyon.

Cependant, à Limoges, on pourrait avec ce montant acheter un 55m², voire un 70m² à Mulhouse. Cette estimation se fonde sur le revenu d’une personne célibataire. Pour les couples dont les deux membres touchent le Smic, la capacité d’emprunt est doublée. Il est possible de demander jusqu’à 181 275 euros.

Faut-il sauter le pas dès maintenant ?

Les petits revenus doivent-ils pour autant acheter dès maintenant ? En effet, d’ici la fin de l’année 2024, la capacité d’emprunt d’une personne touchant le Smic pourrait augmenter, alors que les taux des crédits immobiliers sont en baisse et qu’une revalorisation du Smic est envisagée.

«Il y a un arbitrage à faire »

S’il semble d’une évidence d’attendre un peu avant de sauter le pas, Olivier Carreau indique qu’«Il y a (tout de même) un arbitrage à faire : d’un côté, emprunter aujourd’hui à un taux plus élevé mais pouvoir faire une belle négociation sur le prix du bien et renégocier son taux dans quelques mois et, de l’autre, attendre au risque de voir les prix de l’immobilier remonter.», peut-on lire dans les colonnes du Parisien.

Les emprunteurs à faible revenu doivent toutefois s’assurer n’avoir aucun incident bancaire sur leurs trois derniers bulletins. Il faut par ailleurs, qu’ils aient eu le temps de rembourser tous leurs crédits à la consommation.